澄清天文數字舉債投資美國非事實 中油：開拓油源做最有利決策

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導
台灣中油鄭重澄清，對外投資皆經審慎評估，籲請外界勿再傳播不實言論。台灣中油／提供
台灣中油鄭重澄清，對外投資皆經審慎評估，籲請外界勿再傳播不實言論。台灣中油／提供

有關外界質疑台灣中油將以天文數字舉債投資美國，台灣中油昨（25）日鄭重澄清，為追求永續經營，長期以來以固守本業為基礎，持續開拓上游油氣與新能源等業務領域，不排除任何具有前景的合作計畫，評估任何投資計畫須先經過各面向嚴謹的程序，再依據評估結果審慎做出最有利的決策。

台灣中油強調，將兼顧本業與轉型前瞻，持續確保國內能源供應與安全，以多元、創新滾動調整經營目標與方向，追求永續經營，盼請社會各界給予支持。

台灣中油為確保國內能源供應安全、提高自主能源比例及擴大營運領域，該公司針對任何具有前景的合作計畫，均從法令規定、行銷、技術、工程、生產製造、環境影響、財務、經濟效益及風險等各面向進行分析評估，依規定完成可行性研究報告，再經公司各項審議程序後，提報主管機關審查並依相關規定辦理。

有關台灣中油擬爭取阿拉斯加LNG計畫上游投資參與權，是以能源安全、多元供應與長期投資效益等因素為評估基礎，與台灣中油以往因採購LNG而取得上游投資機會目的相同，現階段仍與美方洽議中。

外界質疑台灣中油以天文數字舉債投資美國絕非事實。

針對外界未經查證發布及傳播的不實言論，台灣中油表示遺憾，同時也盼請社會各界切勿再以偏頗角度傳播不實言論。

中油 美國

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