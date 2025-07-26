企業生日快樂／訊聯 AI 加持 開拓商業新契機

訊聯集團董事長蔡政憲表示，訊聯（1784）自1999年創立以來，不斷創造多項全新商業模式，先是創立台灣第一家再生醫學公司，後來又導入母胎精準醫學、母胎基因醫學。展望未來25年，訊聯已找到兩個全新商業模式，一是生命科學的「AI Foundry（研發代工）」，二是外泌體「 Exosome Foundry」，有望為台灣未來開啟兩座新的神山。以下是專訪紀要：

問：訊聯生技集團未來發展願景？

答：訊聯成立以來創造多項全新商業模式，先是台灣第一家再生醫學公司，2005年就率世界之先導入母胎精準醫學、母胎基因醫學，直到今天這個領域已開始獲得健保給付。未來希望透過兩個全新、過去不存在的商業模式，為集團開創新局，也就是生命科學的「AI Foundry」以及外泌體的「 Exosome Foundry」。

問：這個商業模式的未來發展模式？

答： 「Exosome Foundry」是從去年開始大力推廣，台灣醫界、產業界不可錯過「外泌體的大時代」，繼台積電晶圓代工Foundry、輝達AI Foundry商模，Exosome Foundry是全新產業，以外泌體加值多項產業，將創造綜效式成長，可望打造外泌體全球研發中心與世界工廠。

從2024年7月推展至今，已經跨領域從西醫到中醫再到獸醫，從醫療保健、光電護膚、妝品製造、藥廠、醫材╱儀器、芳療產業、髮妝保養等13類業態╱業種，今年還會繼續開拓新的應用領域。

今年訊聯生技透過子公司訊聯基因打造的AI新藥研發平台，協助多家公司展開新藥及精準醫療的發展，例如成功協力台北醫學大學醫學科技學院教授許凱程團隊，成功發展出20款具新穎性的小分子藥物，布局包括膠質母細胞瘤、胰臟癌、阿茲海默症、肺纖維化等疾病新藥，初步鎖定六項新穎小分子抑制劑，已成功針對腦癌、胰臟癌新藥進入臨床前試驗。

問：訊聯集團為何能在AI技術領域扮演生技公司的協力角色？

答：訊聯布局AI數位科技已有15年，一步一印累積技術能量，陸續協助國內外藥廠、化工廠及政府部門建置資料庫，在新藥領域，目前平均臨床前新藥開發成本高達12億美元，時間長達超過五年，且失敗率高，透過AI驅動新藥研發應用，有潛力大幅縮短時間、降低成本，減低藥廠在早期新藥研發的負擔與風險。

目前AI新藥開發正顛覆傳統藥物開發流程，從藥物探索階段的候選分子篩選、蛋白質結構預測到臨床試驗設計及開展等，AI輔助有助提高成功率及開發進程。根據TechSci Research統計， 2030年新生抗原標靶市場預計將達到30.2億美元，年複合年成長率8.34%。

問：除與北醫研究團隊合作，訊聯和基龍米克思的合作模式為何？

答：和基米合作主要是要協助藥廠加速腫瘤新生抗原藥物開發，展現AI用於高難度癌症藥物開發中的潛力與價值。基米擁有國內最大基因體核心實驗室的完整定序平台，以及全台第一座符合PIC／S GMP規範的核酸與胜肽廠。其中在胜肽開發方面，是台灣目前唯一能提供少量多樣的胜肽委託研究開發暨製造服務（CRDMO），目前持續與多家新抗原開發生技公司、學研單位等建立合作關係。

衛福部統計，全台一年超過5.3萬人死於癌症。癌症治療中又以免疫治療討論度最高，如最具有前景的腫瘤新生抗原（Neoantigens）療法，先透過NGS次世代基因定序，再利用AI模擬演算，挑選出特定的腫瘤新生抗原可精準辨別癌細胞，同時避免誤傷正常細胞，讓癌末病患治療出現一線生機。