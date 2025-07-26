企業生日快樂／訊聯 開創再生醫學新賽道

訊聯集團是台灣第一個新生兒幹細胞品牌、第一家精準健康與數位科技上市櫃企業，創下很多「業界第一」。訊聯生技（1784）1999年創立，集團已衍生三家公司，近年來更以「外泌體全球研發代工Exosome Foundry」、新藥開發與生命科學領域的「AI Foundry」為雙引擎，帶來全新的成長動能。

訊聯生技董事長蔡政憲表示，集團從成立至今，發展歷程與重心有三大分水嶺；第一階段是「再生醫學的起點與革新」。訊聯生技在2003年全球首創「存捐互利」，帶動國際間超過十個國家營運模式跟進，2005年更創建亞洲第一個臍帶間質幹細胞儲存應用庫，2007年成為台灣第一家上市櫃的幹細胞企業公司，旗下細胞治療案例涵蓋退化性關節炎、膝關節軟骨缺損、慢性或滿六週未癒合之困難傷口、皮下及軟組織缺損、癌症免疫細胞療法等。至2025年6月底，共獲准《特管辦法》66項細胞治療計畫，脂肪幹細胞收案數占全台八成。

訊聯生技以再生醫學為主體，不斷求新求變，2022年集團成立訊聯細胞智藥公司，獲得「生技醫藥產業發展條例」資格審定，加速七款細胞治療新藥開發，其中包括急性呼吸窘迫症候群（ARDS）、肺部纖維化等適應症，目前都已進入臨床二期階段，其餘適應症還包括慢性腎衰竭、急性傷口癒合、糖尿病潰瘍之慢性傷口癒合、退化性關節炎、乾眼症等。

基因檢測服務 覆蓋全齡人口

第二階段是「基因醫學與精準健康的布局」，2012年，集團旗下訊聯基因數位成為台灣第一家專攻基因醫學與數位生技的公開發行公司。從產前篩檢、兒科遺傳、癌症分子診斷，再到個人化精準健康服務，基因檢測技術服務覆蓋全齡人口，合作院所逾500家。

其中的脊髓性肌肉萎縮症（SMA）基因檢測服務，堪稱是最成功的產前檢測服務之一，就是訊聯基因數位首先推出，至今已幫助逾50萬人次，避免生出重症的下一代，衛福部國健署統計的疾病通報案例逐年下降，至今每年不到五例，為全台灣每年省下40億醫藥費支出。

近年更整合AI科技與基因資料庫，打造涵蓋NIPT、SNP晶片、液態切片與癌症基因分析等一站式平台，提供醫療院所更高效率與精準度的輔助決策工具。

第三階段是「Exosome Foundry與AI Foundry雙引擎啟動」階段，蔡政憲表示，AI此刻正重塑全球生技產業格局，訊聯集團「Exosome Foundry」與新藥開發的「AI Foundry」兩大引擎在更早之前就種下種子。

2015年，訊聯將外泌體運用於保養品的商業生產，展現對前瞻技術的敏銳嗅覺。2022年訊聯細胞智藥成立，將外泌體的開發推向新的高度，推動以局部治療為主的外泌體新藥，如針對乾眼症的ExoTear已通過CDE指標性案件認定，準備進入臨床一期。

訊聯2024年啟動「外泌體全球研發代工（Exosome Foundry）」，將其在外泌體領域的積累與高純度製程技術開放共享，建立跨物種外泌體巨量資料庫，訓練「外泌體功能預測AI模型」，涵蓋數百種miRNA、基因定序、蛋白質、胜肽等資料，能為客戶創造跨物種外泌體的多元運用商機。推出一年已攜手中醫藥、醫療保健、光電雷射、妝品製造、寵物等18個業態進入再生醫學的領域，並成功將外泌體產品及原料輸出到南韓、日本、馬來西亞、印尼、哥倫比亞等12國。

外泌體資料庫 運用商機多元

隨著生成式AI與開源蛋白質結構演算法快速發展，生技製藥產業正迎來創新藥物設計與智慧製程的關鍵轉型期。訊聯基因數位深化與國內外產學研單位的合作，並與達梭系統台灣、凱杰生技、MasterControl提供全新的AI解決方案，協助基龍米克斯、漢康生醫、新創公司誠昱、萊斯特等生技公司／藥廠新藥開發。

蔡政憲說：「布局AI數位科技15年，以AI驅動智慧研發與數位化管理雙軌並進，期盼能為生醫、半導體、科技等產業帶來革命性新突破。」

訊聯基因數位與達梭系統台灣提供的全新AI解決方案，包括使用BIOVIA Generative Therapeutics Design進行AI小分子結構設計，並針對藥物活性、副作用、藥物動力學與毒性、合成難易度等需求進行優化；亦使用全新雲端版本BIOVIA Discovery Studio Simulation進行AI胜肽與抗體藥物開發，使用諾貝爾化學獎得主David Backer開發的AI工具特性進行結構設計與特性預測，藉此加速新藥開發流程，提高成功機率。

從幹細胞到外泌體、從醫療到數位，訊聯轉型路徑映照出台灣生技產業的進化縮影。在「再生醫療雙法」與AI浪潮下，訊聯正以多核心布局與跨界整合，為台灣再生醫療走出台灣、邁向世界鋪出新賽道。