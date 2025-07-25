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SCFI運價指數連七跌！周跌幅3.3% 遠東到美東線跌較重

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
SCFI運價指數連七跌。示意圖／ingimage
SCFI運價指數連七跌。示意圖／ingimage

美國對各國對等關稅陸續出爐，全球的貨量還未見放量，運價指數連七跌。最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數於25日出爐，指數下跌54.31點至1,592.59點，周跌幅3.3%；歐洲線開平盤，遠東到美東線跌幅較重。

根據最新一期出爐運價，遠東到美西運價每FEU(40呎櫃)為2,067美元，較前一期下跌75美元，跌幅達3.5%；遠東到美東運價每FEU(40呎櫃)為3,378美元，較前一期下跌234美元，跌幅6.5%。

其中遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,090美元，較前一期上漲11美元，周漲幅0.5%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)為2,418美元，較前一期下跌110美元，周跌幅4.4%。

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