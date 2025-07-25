立榮航空砸130億買新機

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

長榮航空（2618）轉投資的立榮航空昨（25）日與法國Avions de Transport Régional（ATR）簽署19架ATR 72-600全新客機的採購合約，交易金額4.37億美元（約新台幣130.83億元），額外保留三架航機採購選擇權，隨著新機交付後將逐步汰換，維持機隊機齡年輕化。

立榮航空是國內線航班最密集的航空公司，擁有16條國內航線，每週飛航超過700個班次，是離島與東部交通最重要的空中橋樑。此次新機採購簽約由立榮航空董事長林志忠與ATR飛機製造公司執行長Nathalie Tarnaud Laude共同簽署。

林志忠表示，立榮航空在國內航線的市占率近六成。立榮航空為台灣首度引進ATR航機的航空公司，自2012年迄今已累積13年豐富的營運經驗，為維持機隊年輕化與航機高派遣率，進一步提升整體營運效益及市場競爭力，新機預計自2027年開始交付，2032年將全數引進完畢。

隨著機隊陸續汰舊換新，2029年ATR機隊將會達19架，比現今機隊多出五架，可增加航班並優化時刻，以因應旅客運輸需求。

立榮航空指出，此次採購的ATR72-600客機，是目前全球最暢銷的渦輪螺旋槳客機，累積交付超過1,900架，服務於200家航空公司、1,300個機場及2,095條航線。

ATR機型擁有低維修成本和高運營效率，符合國內線集客量與頻密度的特性。新機配備PW127XT新型發動機，相較前一代提升高達3%的燃油效率，並可降低多達20%維修成本，展現出卓越的節能減碳與營運效益；在客艙設計方面，ATR72-600升級全新空調淨化系統與符合人體工學的座椅設計，為旅客帶來更舒適的飛行體驗。

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