泰福攻美國CDMO商機 盛保熙：關稅風險可控

保瑞暨泰福董事長盛保熙表示，泰福今年與保瑞集團完成策略聯盟後，泰福將更聚焦CDMO（委託開發暨製造服務）業務以擴大營收，力拚轉虧為盈。談到美國將公布藥品關稅，他說，一半客戶選擇調漲售價，另一半客戶是自行吸收成本，不過因保瑞部分客戶毛利結構較高，衝擊仍屬可控。

泰福本週以旗下CDMO業務品牌「Bora Biologics」參加今年亞洲生技大展，盛保熙今天談到泰福生技展望，他說，轉虧為盈要先擴大營收，今年是泰福關鍵轉型年，轉型過程將更聚焦CDMO業務。

泰福生技將持續在全球最大醫藥市場美國，針對客戶需求擴建商業量產廠區，旗下聖地牙哥廠增資新台幣13億元，擴建2000升產能計畫正進行中，預計將於2026年第1季啟用。

泰福生技日前與國際大廠Cipla簽約，攜手推動泰福生技首項生物相似藥NYPOZI進軍美國市場。他表示，這項泰福生技首個在美國市場上市銷售的生物製劑產品，將使聖地牙哥廠區成為具有商業化量產實績的生產據點，大幅提升泰福生技獲得美國在地客戶後期商業量產訂單的競爭優勢。

此交易也代表Cipla成為泰福生技聖地牙哥廠區的第一個CDMO商業量產客戶，未來泰福生技內部資源也可聚焦CDMO業務發展。

至於美國藥品關稅對保瑞的影響，盛保熙表示，保瑞在美國設有製造廠，對現有客戶影響不大，有一半客戶傾向調漲售價，另一半則選擇自行吸收成本。不過，保瑞大多數客戶為非學名藥廠，毛利相對較高，雖有客戶已將售價從原本的5%上調至7.5%，即便調整價格，對成本影響仍在可控範圍。