興富發砸14.5億元 買高雄「麗尊酒店」 目前手握5大飯店案

興富發（2542）25日公告，子公司元盛國際興業買下高雄苓雅區「麗尊酒店」，土地面積約509.1075坪，交易總金額14.5億元，換算土地單價約每坪284.8萬元，交易相對人為麗尊開發。

興富發副總經理暨發言人廖昭雄指出，該酒店為旅遊單位評鑑五星的酒店，目前會暫時經營本來的酒店，且近年集團朝向多角化經營，其他酒店也陸陸續續開幕中，因此此次購置的酒店短時間內仍會以本來「麗尊酒店」經營，未來會不會引進新的國際團隊尚未確定，但會審慎評估考慮。

除了住宅案外，興富發近年積極布局飯店、商辦等領域，目前手握共5筆飯店案，包括此次交易的高雄苓雅區「麗尊酒店」、2022年開幕的台南安平「雅樂軒飯店」，即將開幕營運的台中七期「Andaz安達仕酒店」，還有位在新北市金山老街附近的「興富發金山飯店」，以及位在高雄「Hyatt Regency凱悅飯店」等。

商辦方面，興富發則特別看好中南部商辦市場，以台中來看，近年預計有六棟商辦大樓陸續興建完成，多數聚焦七期，且興富發特別看好創業風潮興起，著墨在微型商辦領域，日前就推出總銷達245億元的商辦大案「市政壹號廣場」。