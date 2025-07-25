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統一美麗事業董事長高秀玲首度分享DREAM PLAZA最愛設計

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
統一美麗事業董事長高秀玲首度分享DREAM PLAZA最滿意的空間，特別設置鐵件打造的壁爐，兩旁還要擺上沙發椅。黃淑惠攝
統一美麗事業董事長高秀玲首度分享DREAM PLAZA最滿意的空間，特別設置鐵件打造的壁爐，兩旁還要擺上沙發椅。黃淑惠攝

台北一級百貨戰區DREAM PLAZA夢廣場25日開幕，統一美麗事業董事長高秀玲首度分享一手打造DREAM PLAZA心目中的最愛，「玲廊滿藝」壁爐旁擺放沙發椅、全球唯一融入東西方元素打造出來奢華星巴克，牆上璀璨美人魚、天花板繪圖都是巧思。

統一（1216）集團籌備2年的新商場DREAM PLAZA由統一集團董事長羅智先及統一美麗事業董事長高秀玲攜手揭幕。信義區為全球百貨商場最密集的區域，羅智先分享DREAM PLAZA定位要成為，消費者跟自身心靈交流場所、人與人之間連結的場域，夢想與理想實現才是最重要的一件事。

高秀玲也首度分享DREAM PLAZA最滿意的空間，「玲廊滿藝」不只是靜態的展示空間，更是未來生活平台與本土藝術家展演的平台，讓來到的這個場域的消費者都可以感受到藝術與大家的距離這麼近，展區挑高達320公分，特別設置鐵件打造的壁爐，兩旁還要擺上沙發椅。

高秀玲說，「我想讓人在心情煩躁的時候，來到『玲廊滿藝』，坐在看著壁爐的沙發椅上感受到溫暖寧靜的力量」。

「星巴克典藏Dream Plaza台北」含大量原創藝術品，全球唯一融入東西方元素打造出來奢華星巴克，西方的審美跟東方不太一樣，什麼樣的最能吸引人的看法也略有不同，所以這些設計都已經驚動美國星巴克首席設計師前來直接討論，才能提供獨一無二的沈浸式逛店體驗，深度傳遞星巴克咖啡文化。

羅智先幽默的說，「星巴克典藏Dream Plaza台北設計費用，是聽了，晚上睡覺前會不斷浮現的天文數字」。

「星巴克典藏Dream Plaza台北」設計加入各種東方元素，這是一個全球星巴克都難突破境界，像美人漁、天花板繪圖等，都是邀約亞洲知名藝術家一起來完成；美人漁的鱗片上還有台灣的元素，隨著光影變化，鱗片波光粼粼可以是清晨、也可以是夕陽，每個角度看都閃爍著不同光芒，非常耀眼美麗。

高秀玲進一步分享提出「玲廊滿藝」的藝術展廊規劃的小故事，當初牆上要採用紅色的壁紙，這個構想很大膽也思考蠻久的，提出這個設計案時，一度引發內部多數的反對，「過往我大多會傾聽團隊聲音，但這次我非常堅決，一定要做」。

高秀玲強調，「玲廊滿藝」空間不大但期待能讓台灣的藝術走入日常，「藝術不應該只是昂貴的收藏品，而是可以親近、可以生活化的，讓大家在其中得到片刻靜心」。

羅智先說，「隨著商場正式開幕，美麗事業董事長高秀玲好還想更好，為了要突破境界想請假兩個月去海外進行沉浸式學習，我還不知道如何做這個決策」。

高秀玲笑說：「我已經跟羅董事長報告，沒有回答應該是反對，不是默認吧？」

台北一級百貨戰區DREAM PLAZA夢廣場25日開幕前記者會。黃淑惠攝
台北一級百貨戰區DREAM PLAZA夢廣場25日開幕前記者會。黃淑惠攝
「星巴克典藏Dream Plaza台北」讓你走入書香階梯、閱讀綠境，讓藝術與生活巧然銜接。黃淑惠攝
「星巴克典藏Dream Plaza台北」讓你走入書香階梯、閱讀綠境，讓藝術與生活巧然銜接。黃淑惠攝
星巴克典藏Dream Plaza台北五大特色吧檯之一。黃淑惠攝
星巴克典藏Dream Plaza台北五大特色吧檯之一。黃淑惠攝
「星巴克典藏Dream Plaza台北」牆上的美人漁鱗片上還有台灣的元素，隨著光影變化，鱗片波光粼粼可以是清晨、也可以是夕陽。黃淑惠攝
「星巴克典藏Dream Plaza台北」牆上的美人漁鱗片上還有台灣的元素，隨著光影變化，鱗片波光粼粼可以是清晨、也可以是夕陽。黃淑惠攝
統一美麗事業董事長高秀玲強調「玲廊滿藝」空間不大但期待能讓台灣的藝術走入日常，藝術不應該只是昂貴的收藏品。黃淑惠攝
統一美麗事業董事長高秀玲強調「玲廊滿藝」空間不大但期待能讓台灣的藝術走入日常，藝術不應該只是昂貴的收藏品。黃淑惠攝
統一集團籌備2年的新商場DREAM PLAZA由統一集團董事長羅智先及統一美麗事業董事長高秀玲攜手揭幕。統一集團提供
統一集團籌備2年的新商場DREAM PLAZA由統一集團董事長羅智先及統一美麗事業董事長高秀玲攜手揭幕。統一集團提供
台北一級百貨戰區DREAM PLAZA夢廣場25日開幕典禮。統一集團提供
台北一級百貨戰區DREAM PLAZA夢廣場25日開幕典禮。統一集團提供

董事長 星巴克

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