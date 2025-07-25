中鋼6月虧損15.78億元 連三個月赤字

中鋼（2002）25日公布6月財務數字，受到量價雙跌影響，單月稅前淨損15.78億元，為連續三個月虧損，累計上半年稅前淨損15.67億元。展望前景，該公司指出，中國大陸將於西南地區進行大規模水壩建設，可望帶動需求，有助鋼市產銷平衡脫離谷底。

中鋼表示，分析近期連三個月呈現虧損，相較去年同期由盈虧，主要原因為鋼鐵業銷售數量及單價雙雙下滑，導致營收減少、營業損失增加；此外，礦業投資獲配股利也較去年減少，拖累整體業外收入表現。

至於鋼鐵銷售數量與單價下滑情況，也與新台幣升值有關。首先是外銷以美元計價，直接衝擊營收表現；其次，匯率變化也讓該公司客戶可以相對較低的成本從國外購買鋼品，以致降低對中鋼的下單意願。

中鋼指出，雖全球貿易消費與投資信心仍處於低位，然美國已陸續通知貿易對手國關稅稅率，市場不確定性逐步降低，終端需求可望緩步釋出，台灣內需則在AI及高效能運算等新興科技仍活絡下維持相對穩健。

鋼鐵市場部分，中鋼表示，美國提高鋼鋁232關稅後，當地熱軋流通行情仍為震盪走勢；歐洲進入暑休淡季；亞洲區鋼價維持低檔盤整，但中國大陸唐山地區實施限產、減產令，且當地社會庫存相對低位，寶鋼八月板材開漲盤強化市場信心。

中鋼認為，中國大陸近期宣布將於西南地區進行大規模水壩建設，可望帶動基礎建材需求，有助鋼市產銷平衡早日脫離谷底。