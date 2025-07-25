購屋需求百百種 信義房屋用AI輔助專業房仲「伴你安心成家」

買房是人生大事，涉及多個面向，且需求相當個人化，沒有標準答案。信義房屋以全台直營逾40年的服務經驗，輔以AI等創新科技開發精準的數位服務，協助買方在線上釐清自己想要的生活樣貌，消費者購屋前可先使用手機或網路估算可負擔的物件，同時了解買房知識、稅務，甚至在網路上就可瀏覽物件內裝與周圍環境，並能在物件頁面上使用「義起聊」功能，和信義房屋仲介取得聯繫，直接安排看房行程，提供房仲專業又有溫度的高品質服務。信義房屋在買屋歷程各個節點，用線上精準的數位服務串聯線下最專業、有經驗的暖心房仲，打造「最懂你的數位房仲，伴你安心成家。」

近期因大環境因素，房市回歸剛性需求的自用市場，信義房屋官網的買屋線上服務，提供不熟悉買屋流程的買方了解完整的「買屋攻略」，包含想居住的區域、自身的還款條件、以及買賣流程、實價登錄和最新房訊與稅務，帶領買方一步步拆解自己可建立的生活，信義房屋也根據分析官網大數據，最多人優先搜尋的找屋條件是「區域找屋」及「自備款找屋」，顯見買方充滿理性，會衡量居住環境及現實條件間的平衡，其次；信義房屋也進一步提供，以AI分析用戶使用軌跡的「智慧推薦」、根據不同族群所推薦的「主題找屋」，以及整合生活機能為核心的「生活圈找屋」，從多個層面幫助消費者更有機會發掘符合自己的住房需求。

AI除了應用在協助買方媒合物件、釐清理想生活，更助消費者可深入掌握房屋狀況，提供身歷其境的完整體驗，信義房屋於2020年率先房仲業，推出受到國內外大獎肯定的「DiNDON智能賞屋」，提供包含720度環景模擬，與3D互動空間賞屋，透過螢幕就能掌握房屋的格局動線與實際比例，並能透過「3D變裝」，預先模擬裝潢後不同風格；若真正想看房，洽談購屋事宜，更能透過物件頁面上的「義起聊」功能，立即與信義房仲與取得聯繫，獲得來自於真人服務的熱情與專業，並能透過LINE OA，整合看屋資料、看屋提醒與後續追蹤，讓精準的AI服務搭配有溫度有經驗的信義房仲，打造全天候「陪跑式」服務，讓消費者的買屋歷程便利、有效益，又安心。

信義房屋憑藉著品牌內建的創新DNA，持續探索市場需求、研發創新服務，本著有益於客戶、同仁、社會及關係人，深耕房地產科技（Proptech），期望持續用AI數位力與真人服務的專業與溫度，陪伴每一位客戶實現家業夢想。