燦坤搶攻摺疊機商機 祭星動大禮包加碼抽沖繩旅遊金

燦坤（2430）看好三星新一代摺疊旗艦機市場潛力，25日宣布旗下全台門市及線上購物網站同步開賣SAMSUNG Galaxy Z Fold7及Z Flip7摺疊旗艦新機。

為搶攻換機商機，燦坤祭出多項獨家優惠，包含總價值破30,000元的「星動大禮包」、舊機換新機加碼15%折扣，最高可折抵21,900元，並推出刷台新銀行指定信用卡享最高現折1,500元等活動，預期將帶動第3季業績成長。

燦坤觀察，消費者對摺疊手機需求日益增長，此次SAMSUNG Galaxy Z Fold7及Z Flip7的推出，可望進一步刺激高階手機市場買氣。

燦坤不僅提供多元購機方案，更結合時下最夯的Switch 2推出合購組，SAMSUNG Galaxy Z Fold7與Switch 2組合價71,580元，現省6,900元，並加贈JustCare行動裝置保險1年期等多項好禮，提供消費者更全面的3C體驗。

除了新機優惠，燦坤也推出一系列抽獎活動。凡於8月31日前購買SAMSUNG Galaxy Z Fold7或Z Flip7，憑發票即可參加抽SAMSUNG Tab S10 FE+ 128G WIFI，市價21,900元。

更令人期待的是，7月31日前全館單筆消費滿7,888元，還有機會抽中市值高達40,000元的沖繩FUN暑假旅遊金。

為呼應此次新機上市，燦坤中清店（台中市北屯區中清路二段743號）於7月25日至27日限時3天推出「星」動閃耀同慶特賣。活動期間來店打卡前20名可免費獲得卡通環保湯匙，單筆消費滿額則有機會將聲寶電陶爐、上豪風扇、TESCOM負離子吹風機等好禮帶回家。

同時，中清店也推出多款三星商品限時限量優惠，例如SAMSUNG 65型4K QLED智慧顯示器會員價23,900元（原價44,900元）；SAMSUNG Galaxy Fit3會員價988元（原價2,680元）等，透過實體門市活動進一步刺激買氣。

燦坤此次為SAMSUNG Galaxy Z Fold7及Z Flip7摺疊旗艦新機準備8項獨家好康，盼藉由多元優惠吸引消費者。首先是「獨家星動大禮包」，其中包含限量好禮2選1，消費者可依需求選擇JustCare行動裝置保險1年期（最高價值5,490元）或最高4,000燦坤K幣回饋。

針對SAMSUNG Galaxy Z Flip7購機，再加贈Samsung原廠25W快充通用型旅充頭、SAMSUNG Galaxy Buds3以及SAMSUNG Flip7矽膠薄型保護殼（附指環扣）。

若選購SAMSUNG Galaxy Z Fold7，則可獲得Samsung原廠25W快充通用型旅充頭、SAMSUNG Galaxy Buds3 Pro、SAMSUNG Fold7矽膠薄型保護殼與SAMSUNG SmartTag2智慧防丟器。

此外，使用台新銀行指定信用卡消費也有專屬優惠，Z Fold7單筆滿58,300元現折1,500元，Z Flip7單筆滿34,900元現折900元，兩者皆為限量優惠。

除了大禮包，燦坤還推出多重好康。消費者購買新機可抽限量SAMSUNG Tab S10 FE+ 128G WIFI；舊機換新機折抵金額加碼15%，最高可折抵21,900元；加購指定品牌周邊商品享優惠，最低99元起。

新機更專屬享有Google AI Pro優惠，可免費試用6個月，含2TB雲端空間。即日起至9月30日止，Galaxy Store禮物卡回饋最高600元，其中購買SAMSUNG Galaxy Z Fold7贈600元，購買SAMSUNG Galaxy Z Flip7贈300元，限量送完為止。

同期間購買新機登錄還可抽Samsung Wallet悠遊卡加值金，最高可抽中10,000元，抽獎名額超過1,000名。

此外，為提供更全面的行動體驗，燦坤也推出新機加購指定穿戴裝置的優惠，最高可現折8,000元。消費者選購Watch Ultra(2025)、Watch8、Watch8 Classic可享8折優惠；Watch Ultra(2024)現折5,000元；Watch7與Buds3 Pro則能現折3,000元。而Ring及Buds3皆可現折2,000元；Buds FE與Fit3則提供1,000元的折扣，提供消費者豐富的搭配選擇。