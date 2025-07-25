孫翠鳳用執著讓歌仔戲唱進全世界 聖揚機構感動力挺

國寶歌仔戲小生孫翠鳳以「執著，開啟一片天」，道盡自己斜槓人生的精彩曲折，也演繹了台灣歌仔戲文化與明華園的時空歷程，由聖揚機構與台灣企業經營協會主辦的戲曲藝文講座，不但讓台下聽眾笑淚交織，更激發企業代表挺身支持台灣保育類文化，讓屬於台灣的戲曲傳唱國際。

明華園首席台柱孫翠鳳說，明華園成立96年就如同一部台灣歌仔戲的百年歷史，從一開始的路邊野台戲，到唱進國父紀念館、國家戲劇院，甚至代表「台灣歌劇Taiwan Opera」遠赴海外巡演25個國家，精彩表演讓法國劇院內響徹掌聲、久久不散，即使是聽不懂台語的外國觀眾仍被「來自台灣的聲音」深深吸引。

在國外巡演期間，曾經歷上台謝幕6次、高舉國旗合影、觀眾一一握手致意等感動與光榮時刻，為歌仔戲執著近百年的明華園團員，除了感謝觀眾給予力量，也堅信台灣傳統戲曲的復興、創新之路必須走下去。

成立至今第8年的《聖揚文化藝術基金會》，長年聚焦於台灣傳統戲曲藝術的發揚與交流，基金會立足於台中漢人較早開墾的南屯犁頭店，同時也是傳統戲曲文化的孕育地，致力於保存戲曲文化資產，同時引進藝術管理人才，將傳統與當代迸發出新視野。

包括布袋戲、京劇、歌仔戲都是基金會長期推廣的主題，一路走來吸引不少老粉絲追隨、新生代加入，更曾獲文化部頒發文馨獎榮耀，目前也是台中市文化局推廣藝術亮點夥伴之一。

聖揚機構總經理陳正哲，同時身兼台灣企業經營協會理事長，長年關注建築、藝術與生活美學等多元領域，並藉由交流平台串聯各界資源、激盪創意。

在「執著，開啟一片天」講座現場，聽聞明華園今年9月將在台中國家歌劇院登場演出，隨即以搶票行動表示支持，期望藉此拋磚引玉，號召更多人投入傳統文化的保存與推廣。

提到9月份將於台中國家歌劇院大劇院登場的年度大戲—《轉生到異世界成為嘉慶君—發現我的祖先是詐騙集團!?》，孫翠鳳指出，這是結合歌仔戲、京劇、黃梅調、舞台劇的創新劇種，在傳統戲曲的根基上大膽融合多元表演元素，結合現代化劇情與幽默對白，貼近年輕世代的喜好。