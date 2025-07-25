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DREAM PLAZA最大星巴克 羅智先：全世界不會有第二個這麼昂貴的星巴克
DREAM PLAZA開出全台最大星巴克，統一（1216）董事長羅智先表示，對於這家星巴克花費，「晚上做夢都夢到這些數字，數字非常非常驚人，所以現實來講，全世界不會有第二個這麼昂貴的星巴克」。
至於確切數字，羅智先說，「總部應該不希望我們透露，影響整個團隊的標準，只能說即使像我天天看大數字的人，看了都會很有記憶點」。
這次與星巴克的合作對統一來說是一大挑戰，同時也是西雅圖總部的一個新課題，羅智先說，因為在全世界中沒有過這樣的情境，因此當提出這樣的概念時，引起總部相當大的迴響，經過一年多的協調與衝突，最終達成共識。
羅智先表示，從過去的合作經驗來看，這次的合作確實邁出了很大的一步。星巴克在全球擁有數萬家門市，從連鎖經營的角度來說，品牌價值的延續與完整性至關重要。
一般情況下，星巴克的門市只需要與亞太地區溝通，羅智先表示，但這家特殊的門市卻需要與西雅圖的首席設計師直接對接。因為這家門市的最大特點是，它會「永遠存在，沒有租期問題」。基於這些特殊因素，西雅圖對設計進行了大幅放寬，羅智先認為，未來在全球範圍內，很難再找到具備相同條件的門市。
統一超總經理黃瑞典補充道，集團中最具文藝氣質的便是高秀玲董事長，在這次的星巴克合作中，每周都與亞太地區總部的設計專家共同合作，打造出既漂亮又精緻的場地。
高秀玲則表示，在設計上加入東方元素是她的心願，像是女神形象等東方審美，並希望能融合吸引人的元素。她舉例，像美人魚的鱗片，經過設計師的溝通後，得到了西雅圖總部的認可，並且呈現出更多色彩。這些藝術作品來自世界各地的藝術家，並成為該星巴克的一部分。
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