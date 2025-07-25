關鍵電子材料吸睛 南寶樹脂積極跨足電子與半導體領域

南寶（4766）25日舉辦「電子用產品發展趨勢研討會」，聚焦高頻材料、光學膠及半導體用膠等關鍵電子材料的應用與市場趨勢，發表最新研發成果，展現跨足電子與半導體領域的決心與技術量能。

南寶董事長吳政賢表示，隨著5G／6G通訊、AI人工智慧、物聯網與自動駕駛等新興技術快速發展，市場對高頻材料的需求正快速提升。南寶將持續投入技術創新與產品研發，積極布局電子與半導體產業的成長機會。南寶目前半導體和其他電子領域用膠營收占整體營收約在1-2%，看好成為新的成長動能，將提升資源投入。

本次研討會匯聚學界、產業與研究機構的多位專家，涵蓋高頻材料市場趨勢、高頻軟板基材開發、低介電高分子材料合成、光學膠及半導體用膠等主題，共同探討材料創新在次世代通訊與高效能運算中的關鍵角色。

南寶樹脂集團協理林億昌展示了光學與半導體用膠材的多樣化高階應用，可用於協助克服顯示器與半導體封裝所面臨的挑戰。產品包括偏光板用黏著劑、耐彎摺黏著劑，以及適用半導體晶圓切割與封裝的UV解黏膠，與PCB製程應用的高頻CCL用膠。這些膠材需要在極端環境條件下仍具備高黏著力，例如保持高光學透光性與耐熱性，最高耐熱條件甚至達到攝氏280度。UV解黏膠亦須對應雷射切割、薄晶片分割等先進封裝製程，除具備高黏著力，還能在UV光照射後快速解黏、脫離且不留殘膠，有效提升製程效率與良率。

面對顯示器可撓化與晶片封裝微型化趨勢，南寶也同步開發出同時滿足低模數、抗翹曲與抗靜電等多重條件的膠材，協助客戶因應未來產品設計挑戰。

工研院產業科技國際策略發展所材化組經理張致吉指出，隨著5G逐漸普及，展望2030年後6G部署，將需要大量超低訊號損耗的高階材料，如聚醚醚酮（PEEK）、聚四氟乙烯（PTFE）及液晶高分子（LCP）等，有望帶動新一波材料升級需求。

成功大學化工系林彥丞教授則分享如何透過化學結構創新，設計低介電聚醯亞胺材料，有效降低訊號傳輸損耗，並兼顧熱穩定性與機械強度。

工研院軟板與機能材料研究室經理鄭志龍也表示，因應5G高頻傳輸需求，產業逐漸從傳統PI材料轉向液晶高分子（LCP）與改質型PI（MPI）材料，成為智慧型手機、車載雷達、天線模組的主流材料選擇。