TBMC啟動GMP廠建置明年量產 疫苗年產量達1300萬劑

台灣生物醫藥製造公司（TBMC）執行長張幼翔今天表示，已接獲國際廠商訂單，今年上半年營收達去年全年1.8倍，CRDMO案量成長1.7倍。竹北GMP廠房預計今年底完工，明年第1季驗證、第2季投入生產，年產量達1300萬劑疫苗，緊急情況產能可擴充4倍。

由政府主導成立的TBMC今天在亞洲生技大展舉辦媒體交流會，張幼翔指出，竹北GMP工廠今年6月啟動建置，第一階段將具備核酸藥物與細胞製劑生產能力，此廠採用模組化設計與一次性使用技術，具備空間彈性並符合國際法規，將支援多平台藥品的研發與製造。他表示，這象徵TBMC跨入量產階段，可提供從研發到上市的一站式CRDMO（委託開發製造）服務。

張幼翔進一步說明，核酸藥物產線每年可生產約1300萬劑疫苗，可支應國內重大疫情緊急需求；細胞治療部分則建置自動化、封閉式的CAR-T與間質幹細胞生產設施，提供高品質製程服務。

面對未來發展，TBMC去年完成A輪募資，對於外界關注原始大股東國發基金並未參與增資，張幼翔說，TBMC設立原為強化國內疫苗韌性，尤其在總統賴清德推動「台灣疫苗產業韌性及國家安全與健康永續」背景下，TBMC作為目前國內唯一可生產mRNA疫苗的平台，使命在於疫情發生時具備自主生產能力；而達成這項任務的前提，是企業必須能「養活自己」。

他強調，國發基金提供的種子基金是促成與美國韌力公司（Resilience）合作的關鍵起點，但企業發展不該仰賴補助，得透過實際業務收入與募資能力支持營運。

目前TBMC股權結構中，公股占約1/3，美國韌力公司持股也是1/3，其餘由其他單位與民間企業持股。

外界關心IPO時程，張幼翔說，現階段關鍵仍在於訂單穩定與營收成長。他預期，若一切順利，TBMC的上市時間「不會超過7年」。