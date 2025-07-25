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王座再拿「雞三和」代理權 攻多品牌餐飲版圖

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王座宣布取得代理日本三和集團旗下「雞三和」品牌及台灣兩家直營門市。左起王座總經理林子恒、董事長王耀輝、台灣鳥三和有限公司社長古川翔大。王座/提供
王座宣布取得代理日本三和集團旗下「雞三和」品牌及台灣兩家直營門市。左起王座總經理林子恒、董事長王耀輝、台灣鳥三和有限公司社長古川翔大。王座/提供

王座（2751）繼今年4月併購台灣蔬食品牌－養心餐飲集團51％股權，25日宣布再取得代理日本三和集團旗下之雞肉料理與親子丼品牌「雞三和」及台灣兩家直營門市，推升王座旗下品牌數達九個，全台直營門市約66家。

王座表示，公司代理多元新品牌布局台灣餐食市場，滿足不同餐飲消費者的需求，進而擴大並提升會員忠誠度與回購率，以期多品牌發揮綜效。

日本三和是百年老字號的餐飲集團，旗下「雞三和」品牌，以親子丼、雞肉料理專賣店於日本已開設多家門市，廣受親子、家庭與外食族的喜愛，目前台灣擁有台北車站店與漢神巨蛋店兩家直營門市。台灣鳥三和有限公司社長古川翔大表示，集團品牌多年在台灣、新加坡等海外市場以直營與加盟模式展店，台灣市場一直是集團重視的海外發展區，此次授權王座代理品牌經營並開發未來展店藍圖，期許能將「雞三和」品牌於全台推廣，提升品牌在台灣的市占率。

王座總經理林子恒表示，「雞三和」品牌以雞肉搭配米飯組合為主，對於台灣餐飲消費市場的接受度廣，且品牌定位為中價位客單價區間，加上菜品標準化高，有助於翻桌率表現，看好高坪效、易管理優勢進行品牌代理經營。

王座預計8月起認列「雞三和」台北車站與漢神巨蛋兩家直營門市的業績貢獻，並規劃第4季於遠東SOGO百貨復興館（BR4）進駐第三家直營門市，明年首季也進行新門市選址的籌備階段，期穩健擴張「雞三和」品牌在台灣的市占率。

展望下半年，王座旗下「銀座杏子日式豬排」、「養心茶樓」與「YACHE韓式蔬食」皆已籌備新門市，分別將進駐徐匯廣場與信義Dream Plaza商場，加上「雞三和」預計於第4季開出第三家直營門市（BR4），以期多品牌發揮綜效，全年合併營收雙位數成長可期。

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