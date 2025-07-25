北市老宅加速重建！蘭州斯文里都更招商成功 總銷達90億

北市大同區斯文里整宅地區公辦都更迎來重大進展。國家住都中心擔任實施者的「大同段一小段391-2地號等7筆土地都市更新案」（即斯文里二期整建住宅），歷經多年整合與招標程序，24日完成招商評選，由都美建設股份有限公司脫穎而出，成為最優申請人。

北市住都中心表示，這是蘭州斯文里整宅地區首件招商成功的公辦都更案，預計更新後將興建地上13層、地下3層新大樓，總樓地板面積逾9,800坪，總銷售金額估逾90億元。

此案基地面積約4,849平方公尺（約1,467坪），現況共有252戶住家，建物老舊且住宅單元狹小，每戶僅約8至12坪，公共空間長年滲水失修，今年初更發生火災，住戶重建意願強烈。為此，北住都自2016年起進駐設置工作站，與居民長期溝通建立信任，並於2020年正式獲市府同意擔任本案公辦都更實施者。

原本住都中心規劃自行興建，並兩度進行選配作業，參與住戶達九成以上，不過，受疫情與營建成本上漲影響，導致統包工程2次流標，計畫推動一度受阻。為因應變局，住都中心於2023年10月啟動溝通轉軌程序，改以公開徵求出資者方式辦理，在短短14個月內成功整合達85%住戶招商意願，最終於114年3月公告招商，並在7月24日完成評選。

都美建設提出的設計理念為「延續紋理、融入日常」，不僅保留社區原有脈絡，也強調街廓的友善關係，規劃於地面層設置店鋪與綠意廣場，強化社區連結與生活機能，並承諾取得綠建築標章，打造兼具永續與安全的住宅環境。

住都中心表示，本案後續將與都美建設完成簽約，並向住戶說明優化設計方案，加速進入都更審議程序。此次成功招商不僅替老舊社區注入新動能，也為公辦都更樹立新里程碑。