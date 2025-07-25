中央補助2.45億元 台中新橋動工可省下15分鐘車程

台中市東區交通壅塞問題有望改善！內政部國土管理署副署長於望聖25日出席「環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程」開工典禮時表示，這座橋梁是中央透過生活圈道路系統計畫補助的重大建設之一，總經費達2.45億元，預計在2026年底完工，將大幅縮短太平區與北屯區間通勤路程與時間。

國土署指出，長期以來，太平與北屯之間因大里溪阻隔，居民往返兩地需繞行太原六號橋或坪林橋，特別在上下班尖峰時段經常塞車，嚴重影響生活品質與物流效率。

這次興建的新橋，將直接連接太平區新平路三段與北屯區祥順路，全長110公尺、寬度介於20至28公尺之間，採用跨鋼箱梁設計，規劃雙向4車道，並設有人行及自行車共用道，符合友善通行與人本交通理念。

工程完工後，將成為大里溪兩岸居民的新通勤路線，預估可節省約1.4公里路程及10至15分鐘通勤時間，尤其對當地新興重劃區人口成長所帶來的交通需求，能發揮即時且實質的改善效益，完善臺中東西向整體路網。

國土署補充，為協助台中市政府解決交通瓶頸、提升人行安全與生活品質，內政部近年已透過「生活圈道路系統計畫」、「提升道路品質2.0」、「校園周邊交通安全改善」等多項計畫，累計補助經費超過111億元，核定工程多達285件，全面強化地方基礎建設。