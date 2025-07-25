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中央補助2.45億元 台中新橋動工可省下15分鐘車程

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程完工示意圖。國土署提供
環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程完工示意圖。國土署提供

台中市東區交通壅塞問題有望改善！內政部國土管理署副署長於望聖25日出席「環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程」開工典禮時表示，這座橋梁是中央透過生活圈道路系統計畫補助的重大建設之一，總經費達2.45億元，預計在2026年底完工，將大幅縮短太平區與北屯區間通勤路程與時間。

國土署指出，長期以來，太平與北屯之間因大里溪阻隔，居民往返兩地需繞行太原六號橋或坪林橋，特別在上下班尖峰時段經常塞車，嚴重影響生活品質與物流效率。

這次興建的新橋，將直接連接太平區新平路三段與北屯區祥順路，全長110公尺、寬度介於20至28公尺之間，採用跨鋼箱梁設計，規劃雙向4車道，並設有人行及自行車共用道，符合友善通行與人本交通理念。

工程完工後，將成為大里溪兩岸居民的新通勤路線，預估可節省約1.4公里路程及10至15分鐘通勤時間，尤其對當地新興重劃區人口成長所帶來的交通需求，能發揮即時且實質的改善效益，完善臺中東西向整體路網。

國土署補充，為協助台中市政府解決交通瓶頸、提升人行安全與生活品質，內政部近年已透過「生活圈道路系統計畫」、「提升道路品質2.0」、「校園周邊交通安全改善」等多項計畫，累計補助經費超過111億元，核定工程多達285件，全面強化地方基礎建設。

國土署強調，未來將持續與地方合作，推動系統性道路改善與安全設施建設，讓民眾不僅走得更快、更安全，也提升城鄉交通平權與區域整體發展。

環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程開工典禮。國土署提供
環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程開工典禮。國土署提供
內政部國土署副署長於望聖出席環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程。國土署提供
內政部國土署副署長於望聖出席環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程。國土署提供

內政部

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