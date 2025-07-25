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信義蛋黃區都更案釋商機 預估投資額27億元公開徵求出資人

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
信義雅祥今起公開閱覽。國住都提供
信義雅祥今起公開閱覽。國住都提供

國家住都中心表示，「信義區雅祥段公辦都更案」今起公開閱覽招商文件草案，至8月15日止接受意見回饋，預估投資金額達27億元，採都市更新權利變換方式實施，徵求有意參與的業者共同優化招商條件，攜手打造兼具公益與開發效益的全齡宜居住宅。

國住都介紹，本案基地位於台北市信義區永吉路30巷與120巷之間，距捷運市政府站約500公尺，鄰近興雅國小、兒福基地、永吉路美食廊道與信義商圈，具備便利交通、生活機能完整等優勢，是極具潛力的靜巷住宅開發區塊。

基地範圍涵蓋雅祥段三小段182地號等16筆土地，總面積3,071平方公尺，土地使用分區主要為第三種住宅區及少部分第三之一種住宅區，目前已有近九成私地主同意參與，有助於加快公辦都更腳步。

國住都指出，本案基地原為環境部替代役男宿舍，長期低度使用，透過都更將改善當地窳陋環境並提升空間利用效益。基地雖隱身巷弄，卻位於信義區精華地段，結合幽靜住宅特性與都會資源，具備再生價值。

未來開發將導入多元公益設施，包括敦厚里區民活動中心、友善高齡出租住宅、醫療與日照服務、住宿型長照機構等，並整合鄰近兒福都更基地，擘劃完整的社會服務廊道，形塑宜居生活場域。

招商文件草案自即日起開放閱覽至8月15日止，相關資訊可至住都中心都更招商專區下載。

公辦都更 都市更新 替代役男

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