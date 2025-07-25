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DREAM PLAZA開幕 羅智先：營業額由社會大眾決定

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
統一集團DREAM PLAZA上午正式開幕，統一集團董事長羅智先（左）、統一集團美麗事業董事長高秀玲（右）分享對Dream Plaza的規畫與想法。記者曾吉松／攝影
統一集團DREAM PLAZA上午正式開幕，統一集團董事長羅智先（左）、統一集團美麗事業董事長高秀玲（右）分享對Dream Plaza的規畫與想法。記者曾吉松／攝影

統一集團位於台北市信義區的 DREAM PLAZA上午正式開幕，面對信義商圈激烈的競爭，統一集團董事長羅智先、統一集團美麗事業董事長高秀玲，一起分享對DREAM PLAZA的規畫與想法。對於百貨業的競爭，羅智先表示，統一集團有很大發展空間，此次 DREAM PLAZA 投入信義商圈一級戰區，是希望將空間與社會結合在一起，成為個人身心靈交流的場域、人與人連結的場域。

談到業績期待羅智先說，「營業額交給社會大眾決定，時間到了就知道」。

統一集團DREAM PLAZA上午正式開幕，統一集團董事長羅智先（左二）、統一集團美麗事業董事長高秀玲（中）等人出席活動。記者曾吉松／攝影
統一集團DREAM PLAZA上午正式開幕，統一集團董事長羅智先（左二）、統一集團美麗事業董事長高秀玲（中）等人出席活動。記者曾吉松／攝影

羅智先 董事長 統一集團

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