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新屋有多貴？「這都」中古屋中位數900萬、預售1828萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
七大都會區中古屋與預售屋總價中位數近六年價差變化 資料來源／永慶房屋
七大都會區中古屋與預售屋總價中位數近六年價差變化 資料來源／永慶房屋

除了營建成本因素，預售屋價格因含有對該地區未來房價的預期，因此通常會高出中古屋一截。永慶房產集團統計七大都會區中古屋與預售屋總價中位數價差變化，發現近六年中古屋與預售屋價差明顯擴大，其中台中市、台南市與高雄市三都，中古屋與預售屋價差幅度皆已經突破80%，台中市價差幅度更超過一倍，高達103%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，受到中部科學園區以及各項重大建設帶動，台中市近年來房市交易表現熱絡，各個重劃區也吸引建商卡位推案。

尤其是七期重劃區、水湳經貿園區等，交通、市政、商業機能完善且未來發展深具潛力，更是吸引多家建商相繼推出大坪數高價住宅或豪宅產品等預售建案，使得台中預售屋近六年總價明顯大幅攀高，與中古屋價差大幅拉開。

目前台中中古屋總價約900萬，預售屋則是1828萬元，價差達103%。

高雄市部分，陳金萍指出，高雄市受惠南部科學園區與台積電設廠議題，尤其以橋頭、楠梓、三民等行政區，更是吸引建商積極推案，推升高雄預售屋房價，近六年中古屋與預售屋價差由38.5%大幅增加47.6個百分點，來到86.1%。

台南市近年受惠南部科學園區以及台積電等科技大廠進駐，善化、新市等南科生活圈以及安南、永康等重劃區吸引多家建商大量推案，推動房價上漲，也讓預售屋總價逐年攀升，中古屋與預售屋價格逐年擴大至83.6%。

七大都會區中，桃園市2020年預售屋與中古屋價差幅度為45.1%，2025年為37.8%，2020年迄今減少7.3個百分點，也是七都中預售屋與中古屋價差幅度最小的都會區。

陳金萍說明，桃園市近年在產業發展與重大交通建設帶動下，人口長期呈現淨移入，人口紅利帶動的居住需求，也帶動桃園、中壢、龜山等區域重劃區房市表現熱絡。

不過，桃園市交通建設、重劃區發展等區域利多已提前反映，加上供給量大，預售屋價格上漲力道收斂，與中古屋價差略為拉近，讓2025年桃園市中古屋與預售屋價差幅度較2020年減少7.3個百分點。

陳金萍表示，中古屋公設比通常較預售屋低，且購買前可以檢視屋況與格局，在預售屋與中古屋價差幅度較大的區域，中古屋房價更顯得實惠，對於有購屋需求的消費者，不妨可以參考屋齡較新的中古屋，或許中古屋物件之中會有性價比更高的選擇。

七大都會區中古屋和預售屋總價中位數價差持續擴大，其中台中市差幅拉大最為明顯。房市示意圖／永慶房屋提供
七大都會區中古屋和預售屋總價中位數價差持續擴大，其中台中市差幅拉大最為明顯。房市示意圖／永慶房屋提供

建商 預售屋 重劃區

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