為何詐騙找上你？ 地政士：不動產登記制度有破口、快做一動作

為何詐騙找上你？為何常會接到房屋銷售廣告單，甚至是房屋銷售的開發電話，問要不要賣房屋。正業地政士事務所所長鄭文在表示，現行的不動產登記制度有破口，在法令修改前，民眾最好採取一動作自保。

鄭文在表示，很多人知道戶籍謄本上面有個人住址、出生年月日、父母親姓名、身份證字號等重要資訊，但很多人不知道，房屋、土地謄本，上面也詳實記載著所有權人姓名、住址。房屋抵押權貸款的情形。

如果非本人，一般人只能申請到「第二類謄本」，但是除了名字和身份證字號「部分隱匿」以外，其他個人資料還是全都露，配合實價登錄的網站查詢訊息，也就是姓、地址、房屋買賣價及抵押權有無貸款的情形，都能知道。

鄭文在表示，在詐騙橫行的年代，這是很恐怖的事。試想，買了一間5千萬元豪宅，登記完成隔天，房屋謄本上載明所有權人是某某先生／小姐，戶籍地址清清楚楚，如果沒有辦理抵押權貸款，等於告訴別人全額現金買賣，是「好野人」，詐騙集團很容易就找上門。

他表示，事實上，民眾常常接到房屋銷售的廣告單，甚至是房屋銷售的開發電話，詢問要不要賣房屋。開發人員不會通靈，通常也就是藉由建物或土地謄本，輕易找到地址。

鄭文在表示，俗話說，財不露白，如今財產資訊外露，並不是民眾的錯，而是不動產登記制度的破口。面對如此情況，最好的方式，就是趕快去地政事務所辦理住址隱匿，幫自己的不動產上一道安全的鎖，別讓歹徒覬覦。

另外，目前地政事務所推動的地籍異動即時通，也很好的阻詐工具，當不動產登記收件及登記異動時，會發簡訊或是電子郵件通知所有權人，可以即時阻止詐騙。不過要所有權人主動向地政事務所提出申請，才會有這項通知服務。