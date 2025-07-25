生技中心獲2025 BIO ASIA AWARD組織大獎 40年深耕獲國際最高肯定

2025 BIO ASIA-Taiwan主辦單位24日公布，財團法人生物技術開發中心榮獲2025年「BIO Asia Award」組織獎（Organizational Excellence Award）桂冠，為本屆唯一獲獎的單位。此次獲獎是由台灣生物產業發展協會獎章委員會提名，代表台灣參賽，並從印度、澳洲、加拿大、日本等多國機構中脫穎而出，象徵國際對台灣生技產業和生技中心的高度肯定。

台灣生物產業發展協會表示，為了促進亞洲地區跨域交流合作，由國際委員會評選，遴選第二屆BIO Asia Award，以表彰機構或個人在亞洲地區生技整體發展與公衛服務的貢獻。BIO Asia Award 是目前亞太生技產業最具影響力的國際獎項之一，該獎項與諾貝爾獎、唐獎等國際大獎同樣著重「創新價值」，但核心宗旨更聚焦於「推動亞太地區整體生技產業發展的實質貢獻」。

台灣生物產業發展協會榮譽理事長李鍾熙強調，獲獎者必須在科技創新、產業鏈結、政策規劃與推動、公共衛生與防疫等面向展現長期且具體的貢獻和影響力，不只是「做出突破性成果」，更在於「將成果化為社會與產業的具體價值」，而非僅止於實驗室的基礎研究或技術突破。

評審團特別指出，生技中心對於台灣，甚至亞太地區生技產業發展的貢獻非常全面，不僅展現優異的研發實力，更長期扮演區域生技產業與國際鏈結推動的關鍵角色。生技中心自投入新藥開發近20年來，已成功技轉17項創新技術，研發領域橫跨新藥、疫苗、基因與細胞治療等新興醫療技術，並將研發成果成功衍生成立台康、啟弘、台灣生物醫藥製造(TBMC)等6家生醫新創公司，大力推動台灣研發成果商品化與產業化。

此外，生技中心在國際串連與技術合作方面成果斐然，並與AMGEN、Insilico、IONIS 、Alnylam等國際大廠有多項合作，積極串接海外研究資源與商務平台，成功促成多項跨境專案，建立台灣作為「亞太生技重要樞紐」的關鍵地位。COVID-19疫情期間，生技中心亦協助政府推動防疫科技並協助防疫產品的取證與應用，展現高效應變與系統整合能力。

在創新育成與創業輔導方面，生技中心迄今已孵化逾200家生技新創，近年導入MassChallenge等國際加速器資源至台灣，吸引眾多國際企業布局亞洲，並廣泛串聯美國、日本、東協及歐洲資源，加速創新能量轉化為商業應用，協助台灣新創接軌全球資本與市場。

對於此次獲獎，生技中心表示，非常榮幸獲得BIO Asia Award的最高榮譽。這不僅是對生技中心長期努力的肯定，更是生技中心成立40年來對台灣生技產業作出貢獻的有力見證。我們堅信，生技中心在台灣生技產業發展歷程中具有不可取代性，在此深厚的根基下，未來仍能持續創造重要指標與里程碑。」

BIO Asia Award為亞洲生技產業最高榮譽，過去得獎機構包括：武田藥品、DEFTA Partners等國際巨擘。此次生技中心脫穎而出，象徵台灣生技實力已躋身國際舞台核心，未來將持續引領亞太生技新篇章。