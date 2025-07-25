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新穎生醫加速布建台灣通路 搶攻自費健檢商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新穎生醫（6810）宣布，該公司發展的DNlite-IVD103（商品名：遠腎佳DNlite）在納入新版「2024台灣糖尿病腎臟疾病臨床照護指引」後，已成功打進國內知名連鎖健康管理機構，公司並要擴大推廣遠腎佳DNlite，搶攻國內龐大的自費健檢商機。

新穎生醫指出，在台灣約有五成的末期腎病是由糖尿病腎病變（DKD）引起，但現行使用的臨床指標，對糖尿病腎功能快速惡化的預測管理能力有限，而遠腎佳DNlite是全球首個用於預防糖尿病腎病變快速惡化的ELISA檢測試劑，透過非侵入性尿液檢測，能有效預測糖尿病患者5年內腎功能惡化風險，協助臨床早期介入，減緩病程，扮演糖友在個人化照護與早期介入醫療策略的關鍵角色。

遠腎佳DNlite已獲兩項台灣TFDA第三等級醫療器材認證，適應症為糖尿病腎病變及腎移植預後監控，並且獲得歐盟、亞洲、澳洲及中南美洲等40多國IVD上市許可，今年首季更被納入「台灣糖尿病腎臟疾病臨床照護指引」，作為糖尿病個人化腎功能快速惡化的風險評估工具，公司也積極展開全台北、中、南的巡迴推廣與行銷活動，分別針對基層診所的專科醫師、醫事檢驗所及健檢中心等舉辦說明會或研討會，以建構完善的DNlite檢驗配套流程，提供國內超過250萬糖友更精準管理腎臟健康，降低末期腎病的發生率。

經由與國內連鎖健康管理機構合作，將遠腎佳DNlite納入該機構的自費健檢品項，目前規劃9月初正式對外服務，屆時將會為公司帶來營收貢獻。而循此模式，新穎生醫將以自費診所列為優先洽談合作對象，搶攻高階健檢市場，同時也向各縣市政府申請自費碼，爭取醫療院所導入使用，明年則將進一步申請納入健保給付，擴大遠腎佳DNlite的普及率。一旦能成為DKD的黃金標準檢測，將以台灣作為全球市場布局的根基與典範，進一步讓DNlite成為全球的醫學指引，並為公司帶來長期穩定的獲利挹注。

根據市場統計，台灣每年約有逾740萬人會做健康檢查，產值超過新台幣700億元，有鑑於國人健康意識抬頭，「預防勝於治療」的重要性備受重視，市場規模將會進一步擴增，隨著遠腎佳DNlite在台灣市場的通路逐漸開展，公司對下半年營運表現審慎樂觀。

健檢 糖尿病

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