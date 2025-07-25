沈千慈將接任和大董座 沈國榮轉任集團總裁

機械業接班一波波，和大集團朝控股化轉型大躍進，和大（1536）昨（24）日公告，董事長沈國榮辭任、轉任集團總裁，生效日為8月15日，震撼業界。對於新任董座，沈國榮表示，和大8月7日將召開董事會討論，可望推舉現任執行長沈千慈，也是沈國榮之女，接任新董事長。

這也是近幾年繼上銀集團、協易機械、健椿工業、程泰集團之後，國內機械業又一家完成二代接班的大廠。沈國榮在國內政商界輩份極高，決定交棒，備受矚目。此前，包括東台集團、大詠城、台中精機等企業，也都陸續啟動二代接班佈局。

「我今年已經76歲，該是交棒給第二代的時候了。」沈國榮指出，和大集團近幾年陸續透過併購與交叉持股方式，完成汽車產業各相關零組件的佈局，同時切入複合材料及半導體封裝設備，未來朝控股化轉型，有利於集團資源發揮最大功能。

據了解，沈國榮辭任和大董事長後，將保留董事席位；不過他仍擔任幾家創新公司的董事長，包括最新入主的複材大廠邦泰、輪胎大廠華豐、醫療保健品「維骨力」經銷商慕康生醫。沈國榮女兒沈千慈8月15日後，除了接任和大董事長之外，也將擔任旗下和大芯董事長。目前她也擔任和大董事、高鋒董事、光隆精密董事等職務。

目前，和大集團關係企業與交叉持股的公司合計已達十家，其中，與汽車產業相關的有九家，包括和大（傳動系統）、聚大（齒輪機、傳動軸生產及檢驗設備）、華豐（輪胎）等。