饗賓集團第六個Buffet品牌 亮相

饗賓餐旅旗下全新高端吃到飽品牌「URBAN PARADISE」正式亮相，是集團在信義計畫區打造的第五個吃到飽餐廳，也是集團旗下第六個Buffet品牌。總經理陳毅航表示，單店年營收目標上看4億元，未來不排除擴展至新竹、台中、高雄及桃園等主要都會區。

饗賓斥資逾億元打造「URBAN PARADISE」，為饗賓第三個客單價落在1,500至2,000元區間的吃到飽品牌，店面面積達417坪，規劃306席座位，與商場簽約期限為八年。陳毅航表示，「URBAN PARADISE」代表集團對餐飲生活風格演進的回應與轉型。他指出，近年來，餐酒文化已逐漸轉變為「chic and chill」的生活風格，成為年輕世代社交與日常的重要場景。

信義計畫區也成為全台Buffet密度最高的一級戰區，單是饗賓集團便在此布局五家風格各異的Buffet餐廳，從平價定位的「饗食天堂」，一路延伸至最高端的「饗 A Joy」。

陳毅航指出，雖然「Urban Paradise」、「饗饗」與「旭集」皆位於信義計畫區百貨商場，且在價位與型態上相近，皆屬高端吃到飽餐廳，但風格定位鮮明、分眾明確，三者分別對應不同的消費情境與客層，彼此間不會產生市場重疊。