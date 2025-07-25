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吃到飽龍頭 饗賓集團擬IPO

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
餐飲集團掛牌計畫 圖／經濟日報提供
餐飲集團掛牌計畫 圖／經濟日報提供

新一波餐飲業IPO熱潮啟動，多家知名品牌將進入資本市場。吃到飽餐飲龍頭饗賓餐旅集團昨（24）日宣布，已啟動公開發行程序，預計明年登錄興櫃，掛牌上市。集團今年全台門市將突破百家，營收上看120億元，並設定2028年營收挑戰200億元，為登上市櫃增添強勁成長動能。

同時，精釀餐酒品牌金色三麥（7757）也已正式向櫃買中心遞件申請，市場預期最快今年底可望上櫃，有望成為啤酒第一股。此外，手搖飲品牌迷客夏亦攜手旗下餐飲品牌雙月積極籌備IPO計畫，預定2027年啟動掛牌進程，搶搭資本市場熱潮。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，隨著今日在Dream Plaza有兩家新門市開幕，集團全台門市將達91家，年底可望突破百店。公司同步啟動資本市場布局，預計明年上半年完成興櫃掛牌作業，最快明年底上市。

饗賓去年營收約105.6億元，今年受惠展店擴張與內需成長，營收預估將達120億元、年增約13.6%。陳毅航設定集團中長期目標，2028年營收挑戰200億元，以2035年成為具國際能量的世界級餐飲企業為願景，也將評估海外市場拓點機會，推動營運規模持續擴大。

除營收規模成長，饗賓亦聚焦內部人才升級與高薪資制度的打造。陳毅航表示，饗賓的願景是做高價值餐飲公司，讓餐飲業從高工時、高勞力轉為高待遇、高專業。集團設定「200萬計畫」，希望各店主廚與店長年薪能突破200萬元，新進員工也以年薪60萬元為目標。

金色三麥持續推動「餐」、「酒」雙引擎發展模式，已連續二年大賺一個股本，目前全台共有八個品牌、40間門店。金色三麥去年第3季推出全新品牌 SPORTS NATION 美式運動餐廳。

迷客夏今年收購中餐品牌雙月，為進軍資本市場預作布局。目前迷客夏門市已突破300家，海外據點亦超過20家，雙月則有13家門市，並於海外設有三家據點。

營收 餐飲業 資本市場

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