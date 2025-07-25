快訊

范斯高、竹節草有「藤原效應」！今明雙颱環伺 下周中南部多雨

雲品挺新人 婚宴優惠神助攻

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
君品Collection推出「神助攻！超頂6選1」婚宴方案，攻2026年婚宴市場。雲品國際／提供
君品Collection推出「神助攻！超頂6選1」婚宴方案，攻2026年婚宴市場。雲品國際／提供

雲品（2748）搶攻2026年婚宴商機，旗下君品Collection推出市場獨有的全包式「神助攻！超頂6選1」婚宴專案，贈品總價值平均超過3.8萬元，預估將有望帶動2026年度的婚宴增加1,000場，相當於回饋3,800萬元的婚禮優惠給新人。

雲品表示，為衝刺2026年喜宴市場，君品Collection集結旗下11大特色場地，共計42個宴會廳，總數1,000桌；凡於8月1日起至明年9月30日的指定吉日，下訂八桌以上婚宴，即可從婚紗、鑽戒、蜜月、婚攝、婚顧、喜餅等六大熱門婚禮周邊中任選一項，贈品總價值平均超過3.8萬元。

雲品預估，「神助攻！超頂6選1」專案贈禮選項相當豐富，將有望帶動2026年度的婚宴業績成長二至三成。

據雲品國際觀察，疫後婚宴市場出現顯著變化，過往動輒18至25桌的婚宴，如今以16至25桌為主力，占整體訂單的65％，宴客一桌到15桌的新人則占23%，25桌以上則只占12%，平均桌價介於18,000至22,900元之間，新人更青睞一站式婚宴包套服務。

「神助攻！超頂6選1」方案內容包含「LinLi Boutique林莉婚紗禮服租賃」提供精緻A區一套白紗與兩套晚禮服，滿足新人在宴會中的進場與送客需求、「SJ Wedding 鯊魚婚紗婚攝團隊」六小時婚攝紀錄或結婚登記輕婚紗拍攝二擇一、「ALUXE亞立詩」30分鉑金鑽戒一只、「雲品溫泉酒店三天兩夜蜜月旅行」，享受二泊四食的全包式行程，以及「Bloom花神」綻紅寶石喜餅禮盒、「koti koti」邱比特之心禮盒或「山木島」經典單層喜餅緞帶禮盒三選一，還有「成家婚禮顧問宴會服務」。

該專案適用據點遍布全台，包括：台北君品酒店、台北芃卓、頤品大飯店新莊、淡水嘉盧、桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特、台南亞果薈、台北茹曦酒店、台中市役所、台北荷造場，以及明年開幕的台中芳庭路壹號共11處宴會據點。每桌起桌價自16,900元+10%起，依館別與日期不同，總計提供406天宜嫁娶的結婚吉日供新婚消費者挑選。

雲品 婚紗 喜餅

延伸閱讀

紅樹林植林、海草復育2項海洋碳匯方法學 今審議通過

影／罷免倒數紛爭不斷 劉世芳：防止暴力衝突專案啟動

獨／把警友站當提款機？台中所長詐8萬 涉6個貪汙罪遭起訴

貝佐斯威尼斯婚宴「眾星雲集嗨3天」 當地居民冷回：不是遊樂場

相關新聞

關稅戰效應 航空貨運湧搶艙潮 華航、長榮航等受惠

美國關稅生效在即，科技業搶出貨，航空貨運湧現搶艙大潮。航空業者透露，AI相關伺服器、半導體等業者為了在8月1日關稅大限前...

雲品挺新人 婚宴優惠神助攻

雲品搶攻2026年婚宴商機，旗下君品Collection推出市場獨有的全包式「神助攻！超頂6選1」婚宴專案，贈品總價值平...

吃到飽龍頭 饗賓集團擬IPO

新一波餐飲業IPO熱潮啟動，多家知名品牌將進入資本市場。吃到飽餐飲龍頭饗賓餐旅集團昨（24）日宣布，已啟動公開發行程序，...

饗賓集團第六個Buffet品牌 亮相

饗賓餐旅旗下全新高端吃到飽品牌「URBAN PARADISE」正式亮相，是集團在信義計畫區打造的第五個吃到飽餐廳，也是集...

星宇擁四項認證優勢

航空貨運市場成為航空業的小金雞，華航、長榮航都有純貨機外，還有「機腹載貨」量能，是全球相當有競爭力的業者；近期星宇也積極...

沈千慈將接任和大董座 沈國榮轉任集團總裁

機械業接班一波波，和大集團朝控股化轉型大躍進，和大昨（24）日公告，董事長沈國榮辭任、轉任集團總裁，生效日為8月15日，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。