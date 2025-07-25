雲品挺新人 婚宴優惠神助攻

雲品（2748）搶攻2026年婚宴商機，旗下君品Collection推出市場獨有的全包式「神助攻！超頂6選1」婚宴專案，贈品總價值平均超過3.8萬元，預估將有望帶動2026年度的婚宴增加1,000場，相當於回饋3,800萬元的婚禮優惠給新人。

雲品表示，為衝刺2026年喜宴市場，君品Collection集結旗下11大特色場地，共計42個宴會廳，總數1,000桌；凡於8月1日起至明年9月30日的指定吉日，下訂八桌以上婚宴，即可從婚紗、鑽戒、蜜月、婚攝、婚顧、喜餅等六大熱門婚禮周邊中任選一項，贈品總價值平均超過3.8萬元。

雲品預估，「神助攻！超頂6選1」專案贈禮選項相當豐富，將有望帶動2026年度的婚宴業績成長二至三成。

據雲品國際觀察，疫後婚宴市場出現顯著變化，過往動輒18至25桌的婚宴，如今以16至25桌為主力，占整體訂單的65％，宴客一桌到15桌的新人則占23%，25桌以上則只占12%，平均桌價介於18,000至22,900元之間，新人更青睞一站式婚宴包套服務。

「神助攻！超頂6選1」方案內容包含「LinLi Boutique林莉婚紗禮服租賃」提供精緻A區一套白紗與兩套晚禮服，滿足新人在宴會中的進場與送客需求、「SJ Wedding 鯊魚婚紗婚攝團隊」六小時婚攝紀錄或結婚登記輕婚紗拍攝二擇一、「ALUXE亞立詩」30分鉑金鑽戒一只、「雲品溫泉酒店三天兩夜蜜月旅行」，享受二泊四食的全包式行程，以及「Bloom花神」綻紅寶石喜餅禮盒、「koti koti」邱比特之心禮盒或「山木島」經典單層喜餅緞帶禮盒三選一，還有「成家婚禮顧問宴會服務」。

該專案適用據點遍布全台，包括：台北君品酒店、台北芃卓、頤品大飯店新莊、淡水嘉盧、桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特、台南亞果薈、台北茹曦酒店、台中市役所、台北荷造場，以及明年開幕的台中芳庭路壹號共11處宴會據點。每桌起桌價自16,900元+10%起，依館別與日期不同，總計提供406天宜嫁娶的結婚吉日供新婚消費者挑選。