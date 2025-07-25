航空貨運市場成為航空業的小金雞，華航、長榮航都有純貨機外，還有「機腹載貨」量能，是全球相當有競爭力的業者；近期星宇（2646）也積極投入空運領域，為台灣空運持續增加新動能。

星宇航空昨（24）日宣布，為國內唯一具備四項IATA CEIV認證的國籍航空，以更專業的設施以及準則搶貨運大餅。

星宇航空繼取得CEIV Lithium Batteries（鋰電池認證）、CEIV Pharma（醫藥冷鏈認證）、CEIV Fresh（生鮮貨物認證）後，近期更獲頒CEIV Live Animals（活生動物認證），成為唯一具四項IATA CEIV認證之國籍航空，以更專業的設施以及準則，提供客戶多項特殊貨物運送服務。

華航為國內航空貨運機隊最多的業者，能提供的貨機量能最大，2013年即布局醫藥冷鏈物流，2014年引領潮流推出主動式溫控集裝箱，2019年為台灣首家取得國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證的航空公司，也榮獲《航空貨運新聞》期刊評選「亞洲最佳航空貨運」，貨運專業深獲國際肯定。

2021年長榮航空及長榮航勤同獲國際航空運輸協會 （IATA）醫藥冷鏈運輸國際認證，此項認證涵蓋長榮航空在桃園國際機場地面服務及空中運輸業務，是台灣唯一全球少數空地勤業務同獲此項認證的航空公司，於2024年再次取得認證，對於導入藥品冷鏈運輸業務年均成長率達30%。