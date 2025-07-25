關稅戰效應 航空貨運湧搶艙潮 華航、長榮航等受惠

美國關稅生效在即，科技業搶出貨，航空貨運湧現搶艙大潮。航空業者透露，AI相關伺服器、半導體等業者為了在8月1日關稅大限前搶抵美國，近兩周科技業不僅搶艙還搶包機，導致空運價格急漲一波，下周運價仍將續揚。

國內的物流業者分析，7月台灣出口到美國的貨量搶手，其中，AI相關伺服器、半導體等需求支撐起半邊天，台灣出口到北美的價格，每公斤約220元到250元區間，另外再加28元的燃油附加費用，推估下周需求熱絡，報價還會向上推升。運力最大的華航（2610）、長榮航等可望受惠。

航空貨運市場最新變化 圖／經濟日報提供

台灣的關稅尚未公布前，準備要出口到美國的商品，只要訂單確認近期都是趕著出貨，避免因關稅問題造成出貨上的難度，航空貨運7月開始不斷有急單出現，導致台灣出口到美國的運價一直居高不下。

華航、長榮航指出，航空貨運市場僅大陸電商需求復甦緩慢，電子產品、高價生鮮產品等出貨已全面恢復，目前為止，台灣到北美的航空貨運需求量及價格都比去年更高。

美國的關稅政策，打破原來的航空物流供需模式，今年以來變動大，前一秒急單跑出來，下一秒交易突然陷入冷清，物流業者台驊、中菲行、捷迅及台灣空運，因此隨時待命協助客戶規劃最好的出貨模式；華航、長榮航貨機作業，隨著客戶7月以來需求量大，業務也滿載。

物流業者指出，隨著AI時代的來臨，原本AI需求相關的伺服器航空貨運訂單都相當強勁，今年以來，伺服器運送需求僅4月因美國突然宣布對等關稅短時間受衝擊，5月開始就陸續出貨，6月出現急單開始爭取包機運送，7月包機啟動更多趟次，幾乎供不應求。

推估隨著各廠商陸續到美國投資設廠，貨運需求還會起飛。華航是國內擁有最大的航空貨運的業者，長榮航則是北美客運航班最多，兩家公司各有特色，有望因受惠國際物流出貨潮成為大贏家。

隨著讓美國再次偉大政策，許多科技大廠陸續到美國投資，短期間內因美國半導體供應鏈尚未完整，亞洲到北美航空貨運市場將出現雙向火熱的榮景。

日前傳出台積電亞利桑那廠生產的晶圓產品無法進行封裝，還是要運回台灣進行續封裝，市場預估，在北美還沒有建立完整供應鏈前，原本較為冷清的美國回亞洲的貨運市場，將轉變為熱絡，也間接推升回程貨運價格上揚。