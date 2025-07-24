台塑生醫攻細胞療法 報捷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑生醫總經理劉慧啟昨（24）日宣布，子公司長春藤生命科學公司發展的IKC免疫細胞療法，針對晚期肺癌的二期臨床試驗展現顯著成果，將依「再生醫療法」在明年底之前完成GMP生產認證、後年取得暫時許可，有信心成為全台首家細胞新藥上市的公司。

此外，台塑生醫發展的微藻技術，利用發酵技術產出藻油及保健品，其中針對藻油將在明年通過認證，之後建立商業化產線，初步年產4萬噸，目標2027年打進永續航空燃油市場。

台塑生醫昨日在亞洲生技大展召開記者會，說明今年在精準檢測、精準修護、精準治療三大面向進展。劉慧啟表示，台塑生醫在董事長王瑞瑜帶領下，發展重心已由原本的健康生活轉向生技領域，鎖定醫材、醫療、醫藥。

劉慧啟表示，長春藤發展的免疫細胞療法，其中含有T細胞、NK細胞、NKT細胞及Gamma Delta-T細胞，四種組成花了20年時間開發完成，目前針對肝癌一期臨床已經完成，非小細胞肺癌二期臨床也已收案完成，長春藤目標明年底完成GMP生產認證後，將依「再生醫療法」申請取得暫時許可。

長春藤生命科學總經理張承能表示， 長春藤在ExoLife人體外泌體研究也有進展，目前細胞與動物實驗證實其神經保護與修復效果，用於預防與延緩帕金森氏症病程。

台塑 總經理

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