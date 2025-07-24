鄉林調整布局 賣青島房產

鄉林（5531）調整大陸布局，出售青島資產。鄉林建設昨（24）日公告，董事會決議大陸子公司「青島鼎林公司」出售名下房產，交易總金額為人民幣11億元（約新台幣45億元）。

鄉林指出該筆交易預計最快本季即可認列。

鄉林董事長賴正鎰昨日表示，此次集團出售大陸青島資產是營運版圖的調整，無礙於鄉林未來在兩岸房地產市場持續投資。

鄉林指出，此次交易有多家企業爭取，歷經多輪談判半年，終於塵埃落定，對集團在兩岸布局將有更大助益。

另外，鄉林指出，鄉林在大陸的酒店事業不排除持續「輕資產」化，透過售後回租，朝向品牌經營管理模式邁進。

鄉林指出，集團投資青島房地產的所有可售房源，包含複層別墅、獨棟別墅及子公司名下房地產資產，在別墅完銷認列後，此次青島鼎林公司出售名下的房產，所有可售房源全完銷入帳。

根據公告，鄉林大陸子公司「青島鼎林國際商業管理有限公司」近三年為累計虧損，並無獲利可匯回，2024年損益金額為12.6億元，2023年為10.19億元，2022年為9.86億元。

鄉林表示，近年虧損主要原因在於大陸酒店攤提折舊與匯損，像是去年酒店攤提折舊就達5億元，匯損也有約5億元，不過房地產事業並無虧損，此次出售青島房地產亦有獲利。

鄉林布局大陸多年，除了此次銷售的青島房產外，亦有成都住宅案「涵碧天下」、南京、青島兩家涵碧樓酒店等，鄉林董事長賴正鎰表示，目前集團手握大陸資產價值約300億～400億元。

賴正鎰表示，未來取得資金將會繼續深耕台灣房地產，加大投資力道，加速推動台北中山區43個街廓的新松町新城計畫、每年固定在雙北及台中地區，至少買入五塊以上的土地，自地自建，維持在台灣每年有200億~300億元的推案量。