限用一次性旅宿備品上路半年 近9成民眾自備個人衛生用品

環境部今年1月1日起正式實施「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，環境部資源循環署在法規實施約半年後，針對全國18歲以上民眾，進行一次用旅宿用品管制政策意向調查，調查結果顯示有57.7%表示本來就會自備，31.6%會配合新規定自備，也就是近9成的民眾會自備個人衛生用品。

環境部「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」相關規範與因應措施包括：一、不得提供小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等四種液態盥洗及保養用品。旅宿業可於盥洗沐浴室改以陳列大於180毫升固定式瓶裝或掛壁式等方式，供消費者使用。二、梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等六種個人衛生用品不得於客房等營業場所陳列。但於其附屬設施、服務設施、客房以外之經營設施陳列者不在此限，如SPA、三溫暖、游泳池、按摩設施、健身房等。此外，旅宿業除於訂房時提醒民眾自備個人衛生用品外，民眾入住時若未自備個人衛生用品，可向旅宿業提出需求，由其免費或販售提供。

為使政策順利推動並減少實施過程中的爭議與誤解，環境部於法規公告前，即與公會及旅宿業者展開政策溝通，透過說明會與意見徵詢等方式，廣納業界聲音，本次限制一次用旅宿備品的政策，核心理念並非「禁止提供」，而是倡導「不主動提供」，即不將一次性備品作為標準房務備品陳列於房內，改為消費者如有需要時再提供，以改變過去「主動供應、無論是否需要」的慣性模式，進而減少資源浪費與垃圾產生，環境部在政策規劃階段即關注到旅宿業對服務品質的重視，因此在法規設計上保留彈性空間，使業者得以在符合法規原則下，依據住客需求彈性提供個人化服務，兼顧旅客住宿體驗與環保目標。

經調查有些旅宿業者為提升服務便利性，習慣將牙刷、梳子、刮鬍刀等一次性備品以「組合包」形式提供，即使消費者僅需其中一項，其他物品亦會被拆封、使用甚至遭棄置，造成資源浪費與環境負擔，為改善此現象，環境部倡導業者調整供應模式，推動「需要什麼、提供什麼」的單項備品供應原則，消費者如忘記自備備品，可主動向櫃檯或指定服務區域提出需求，由業者提供所需品項，避免一次提供多樣物品。

環境部提醒，旅宿業者要揭露相關資訊，於官網或民眾訂房時清楚說明備品提供方式，並依民眾需求提供個別品項，如民眾入住時發現忘記攜帶，業者還是可以依民眾需求提供備品。