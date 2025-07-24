中科攜手12家廠商亮相亞洲生技展 展現AI生醫創新實力

2025亞洲生技大會(BIO Asia–Taiwan 2025)24日在台北南港展覽館盛大登場。國科會中部科學園區管理局攜手園區12家優質廠商聯合參展，並與竹科及南科園區共同組成「國科會科學園區主題館」，全方位展現我國在AI與生醫領域的創新應用與跨域實力，提升國際能見度。

行政院長卓榮泰、國科會主委吳誠文與中科管理局長許茂新，都到科學園區主題館為參展廠商加油打氣。本屆主題館以「AI生醫聚落 創新局」為核心主題，匯聚園區廠商跨足醫療設備、疾病診療、保健食品、生技原料、智慧農業與系統整合等領域，展現AI結合生醫的豐碩成果。

中科管理局並於24日辦理「新產品與新技術發表會」，協助園區廠商創造商機、促進國內外產業合作，透過BIO Asia-Taiwan平台，爭取更多跨域鏈結與國際創投機會。

此次中科館計有12大亮點廠商，中化健康生技研發獨創克弗爾肽原料，可應用於血壓、骨質、關節與腎臟健康；台灣利得具備完整菌種保存與培養技術，提供國際OEM/ODM服務，協助開發保健品與美容品；伊達醫材結合光電科技強化粒線體功能，發展非侵入式生物調節療法，有效提升代謝與修復力。

好孕行生醫專注精準生殖醫療研發「SperSôrt愛沛兒精子快選晶片」，以高效、無創方式提升不孕症治療成功率；昱展新藥依循美國法規，專注中樞神經疾病長效注射劑研發，推動精神醫藥創新；昱程科技運用碳纖頻率與遠紅外線技術，改善肌肉緊張與血液循環，助緩解乾咳、漏尿與癌後疼痛。

新廣業深耕麻醉、呼吸與睡眠醫療裝置，專精液態矽膠與塑膠射出技術，產品涵蓋新生兒至成人，並銷售全球；德盟儀器專精於內視鏡技術，應用於醫療、工業、航太與半導體領域，為台灣自有品牌典範；寶泓生醫榮獲第21屆國家新創獎，專攻玻尿酸接枝控制與次世代溫和鑄針專利技術，開發可溶式玻尿酸微針。

銳準生醫以「髓易測MyeloTrak」革新多發性骨髓瘤MRD追蹤，告別穿刺，實現萬倍靈敏、無創檢測；興友科技擁有23項國際專利，開發非侵入式骨密度與體組成量測技術，佈局全球市場；豐聯資訊整合智慧農業與內生菌應用技術，提升作物吸收力，減碳增效，助力永續農業。

許茂新指出，此次展出，充分體現中科園區企業在智慧醫療，與精準健康領域的研發實力與創新潛力。

未來，中科管理局將持續推動AI技術導入、強化生技醫材聚落發展，促進跨域整合與高值創新，打造具國際競爭力的智慧健康產業生態系，引領臺灣邁向新世代醫療科技新局。