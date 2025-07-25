職感心教練／改善越級指揮 四步驟應對

在現實中，老闆往往既是訂規則，也是最先破壞規則的人，尤其在公司規模小、組織扁平或老闆掌控慾強、親力親為時，即便組織內責任分工清楚，仍常常越過中階主管下達指令給執行者。

對執行者而言，與其遵循工作倫理，顧你的面子還不如顧自己的金子，直接面對能決定升官發財的人，會來得實際且有效率。

團隊協作中，有些中階主管會遇到類似的困擾。上司為了掌握第一手訊息，習慣直接跨過主管向執行同仁溝通，結果執行者一邊接收高層指令，一邊又要回報或乾脆忽略主管，導致指揮體系混亂、執行沒效率，責任也變得模糊。

當制度與倫理起不了作用，執行者只看金子不一定會顧及中階主管面子的情況之下，身為責任擔當者還可以運用教練式向上管理對話，來改善上司越級指揮的現象，讓組織運作回歸到該有的軌道上。以下四個步驟供參：

一、先肯定上司的用意：向上司表達理解與支持，這時得要顧及他的面子，並建立正向對話的開端。「老闆，我知道您直接找執行同仁，是為了節省時間、確保進度順利進行，我很感謝您對團隊與專案的關心。」

二、客觀說明觀察到的影響：接著，清楚說明現狀帶來的問題，而非責怪。「只是最近我注意到，當我與同仁討論時，被告知已經接獲您的指示，由於事先我並未知曉，即便我有其他想法，似乎也不方便直接下達，因為可能讓執行同仁一時無所適從。」

三、強調當責態度並共創解決方案：重申自己的角色與責任，並邀請上司一起優化流程。「我是您的幹部，當然要承上啟下，確保工作順利展開、執行有效率；細節我來就好，也減輕您的負擔。之後遇到類似情況，您覺得什麼溝通方式最合適？我也有一些想法，想聽聽您的意見。」

四、共同約定並重申承諾：最後，給出具體的共識與未來的行動原則。「是否由我統一與您確認執行細節，然後帶領部屬並即時回報；若臨時有急事，也請先知會我，我會立即安排處理。謝謝您一直信任我和團隊，我會持續與團隊保持同步，有需要請隨時交辦。」

面對主管的「越級指揮」，抱怨無濟於事，避免針對個人，而是陳述客觀事實，以免陷入情緒的糾結之中。用教練式對話，讓上司自己意識到問題，願意調整習慣，強化互信合作關係，而非權力對抗，以建立「主管授權、由我管理、執行者專心做事」的新合作規範。