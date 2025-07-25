顯而立見／強化競爭力 讓自己被看見

最近發現一個令人困惑的現象：幾乎每位老闆都告訴我「找不到人」，但同時，也有大量求職者在各種社群平台哀嘆「找不到工作」。明明市場熱絡，需求與供給都在，為什麼雙方卻無法對接？這不是個案，而是一種時代的徵兆。

我們正處在AI技術全面融入社會的轉折點。在這個新時代裡，找不到合適的人才，與找不到理想工作的痛點，正在同時發生、彼此交錯，形成一場前所未有的「勞動市場雙重斷裂」。

AI技術讓個人能力被大幅擴張。熟悉商業邏輯、會操作各種工具的人，不再是傳統意義上的「工作者」，而是進化為具備決策、創造與執行力的「一人公司」。

這樣的人，不會再滿足於一份安穩的工作。他們更希望推動自我進化，最好能掌控節奏、選擇合作對象，甚至決定自己的產出方式。說白了，他們根本不想被「雇用」，而想「主導」。所以，當企業提供的是制度化、流程化的職位，這些人不會主動靠近。於是，公司說：「怎麼沒有人來？」但這不是「沒人」，而是這些人早就自己出發了。

另一方面，企業也面臨一個問題：能效標準被AI大幅提升。當GPT的文案一天產出數萬字、Midjourney 一分鐘完成一張設計稿，傳統的人力效率被徹底改寫。在這樣的背景下，公司必須思考：為什麼要請一個輸出能力不如AI的人？

但更棘手的是：現在的履歷與面試，經常只是「包裝出來的能力」。求職者會用ChatGPT潤色自傳、用Canva設計漂亮履歷，看起來每個人都不錯，實際上卻無法從這些資訊中辨識出真實的經驗與做事的質感。

結果就是：能力好像都差不多，卻都不夠用。這讓公司陷入一種招人焦慮，因為不知道怎麼辨認「真的有料」的人。

事實上，能力是可以被包裝的，但經驗不能。真正能讓你與他人拉開差距的，不是履歷上寫的技能清單，而是你怎麼面對問題、解決過什麼、在什麼情境下學會什麼。

問題是，這些東西公司看不到。你會說，但我很有實力。沒錯，可是你沒寫出來。你沒讓別人「搜尋得到你的人生歷程」。這讓我想到一部經典美劇《黑鏡》中的概念：每個人都有一個「側錄器」，會紀錄你每天的行為、說話、反應，濃縮成一個可以搜尋的資料庫。

當別人要認識你，不用聽你自介，也不用面試，只要在這個資料庫輸入關鍵字，就能看到你過去如何面對相似挑戰。

這個想像，其實離我們不遠。你寫過的文章、分享過的經驗、累積的專案紀錄，就是你的側錄器。

我們正在進入一個前所未有的工作生態：工作不再是你去找的，而是你被搜尋、被信任、被合作的結果。這一切的前提是：你要讓別人知道你在幹嘛、你擅長什麼、你為什麼值得合作。而這，就是寫作的力量。你不需要成為暢銷作家。你只需要開始寫下你正在經歷的事。寫下你如何完成一個案子，怎麼解決一個問題，你從哪次失敗中學會了什麼。

寫下這些過程，就像替你的經驗建立可搜尋的路徑。當愈來愈多這樣的紀錄出現，你的可信度、可見度、合作機會就會自然發生。

在這個時代，你不需要等待公司來發現你。你只需要讓自己被看見、被記住、被信任。AI時代的職涯，不是被安排，而是被選擇。AI並沒有讓工作變少，它只是讓工作型態改變，讓人才評估變得更困難，讓「可見性」成為新的競爭力。