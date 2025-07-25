行銷望遠鏡／掌握購買決策關鍵密碼  

購買決策過程是由一連串的思考邏輯所構成，看來似乎簡單，其實並不盡然。由於受到許多外在與內在因素的影響，使得決策過程顯得非常複雜。然而，儘管每個人的思考與喜好各不相同，消費者購買決策都有一定的行為模式可循。行銷人瞭解消費者思維、精準掌握購買決策密碼，能收到事半功倍的行銷效果。

行銷長掌管行銷兵符，研擬公司行銷策略之前，必須洞悉消費者購買決策行為，掌握消費者購買決策模式，才能研擬務實、可行而有效的行銷策略。

影響消費者購買行為決策模式的因素很多，包括下列四項最關鍵的密碼。

一、品牌影響：品牌是消費者認識及辨識廠商及其產品的重要標誌，更是企業價值連城的無形資產。品牌會在消費者腦海裡烙下深刻印象，成為購買的重要密碼，對消費者購買決策會有重大影響，這也是廠商願意投入鉅資，力行品牌管理，大作品牌廣告的原因。

品牌是企業第二生命，品牌生命周期比產品更長久。產品會隨技術進步，時代變遷，不斷推陳出新，豐富消費者的生活與享受。品牌和消費者購買行為密不可分。現代消費者購買決策，首先想到的往往是品牌，然後在品牌中找到中意的產品。廠商的品牌策略主要在增強消費者的記憶與回憶效果，誘發消費者選購印象深刻、信譽良好且可靠的產品。

二、涉入程度：涉入是指消費者對購買標的及購買決策關切的程度，關切程度高者稱為高涉入，關切程度低者，稱為低涉入。購買的涉入程度不同，表現出來的購買行為有很大的差異。

例如購買電腦、機車、汽車、房屋、珠寶、精品等高價格的耐久財（高涉入產品），都會多方比價、精挑細選，然後做最理性的購買決策。至於日常消費用品，因單價不高（低涉入產品）則會快速決定，即使買錯了也無傷大雅，影響不大，下次不買就是了。

三、決策形成要因：行銷人精研消費者行為，熟諳消費者購買決策形成要因，精準掌握這些決策要因，進而投消費者所好，滿足需求與期望，有助於研擬贏得消費者共鳴的行銷策略。

消費者購買決策過程相當複雜，屬於內在影響因素之一，且每個人的決策各不相同，很難一體適用，不能存有靠著一招半式就想走遍天下的天真想法。

不同消費者購買同一項產品，決策思考各不相同，即使同一位消費者在不同時間、地點、情境，購買同一項產品，決策思考也不盡相同。質言之，洞悉消費者購買行為決策模式，掌握決策要因，是行銷致勝的不二法則。

四、競品購買模式：《孫子兵法謀攻篇》云 : 「知己知彼，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負；不知彼，不知己，每戰必殆」。行銷競爭如同軍事作戰，知己的功夫當然必不可少，知彼的力道也不可忽略，尤其是消費者購買競爭產品的行為模式，更必須納入研究，審慎考量，這一點常常被忽略。

競爭者為了在行銷作戰中勝出，都會使盡全力。行銷人發揮知彼的功夫，仔細觀察、瞭解、預測競爭者的策略與作為，瞭解消費者購買競爭產品的決策要因，有助於做到先下手為強，不戰而屈人之兵，在競爭者出手之前給予當頭棒喝。

顧客是決定企業成敗的最終裁判者，研究裁判者的需求、期望與喜好，熟諳消費者購買決策的行為模式，掌握購買決策關鍵密碼，知己知彼，投其所好，可以幫助企業成為行銷常勝軍。