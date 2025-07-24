建築大師Sir Peter Cook台中開講 激盪建築與想像對話

「Cheerful Architecture：Sir Peter Cook國際建築演講」，24日在台中市政府4樓集會堂盛大登場。此次活動由戴育澤建築師事務所全程籌劃，並邀請台中市政府都市發展局與台灣大方廣人文美學協會共同主辦，吸引建築專業人士、學者、學生與愛好者齊聚，展開一場跨國界、跨世代的建築對話。

活動邀請英國建築實驗團體Archigram創辦人之一、享譽國際的建築大師Sir Peter Cook擔任主講人，並以「Cheerful Architecture」為題，分享他六十餘年的設計歷程與建築觀察，同時以繽紛手繪圖像與代表作品，帶領觀眾重新思考建築的本質與未來可能性，也激盪建築與想像的未來對話。

戴育澤建築師說，這是Sir Peter Cook第七度來台，也是其2025年國際巡迴演講的重要一站。他在演講中多次強調「玩心」的重要性，鼓勵年輕世代跳脫建築的制式框架，從日常生活中發現靈感與趣味，讓建築成為自由而有生命力的創作語言。

Sir Peter Cook的經典作品包括奧地利格拉茲美術館(Kunsthaus Graz)，憑未來感造型被譽為「友善的外星人」，充分展現其對空間敘事與形式的獨特想像。

他曾任倫敦大學巴特萊建築學院院長、ICA(倫敦當代藝術學院)館長，並於2007年獲英國女王授爵。2025年，更將於倫敦蛇形美術館展出與樂高團隊合作的新作《遊戲亭》。

此次活動由戴育澤建築師事務所與台灣大方廣人文美學協會攜手發起，並聯合台中市建築師公會、台中市建築經營協會、台中市室內設計裝修商業同業公會共同推動，俐場域建築設計工作室協辦，為台中建築社群搭建國際交流的平台。