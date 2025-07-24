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85度C擴大美國投資！預計砸1380萬美金 蓋第五座中央廚房

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
美食-KY加速美國布局，旗下連鎖品牌85度C將再擴大美國產能。圖為休士頓百利大道上的85度C。本報資料照片
美食-KY加速美國布局，旗下連鎖品牌85度C將再擴大美國產能。圖為休士頓百利大道上的85度C。本報資料照片

美食-KY（2723）加速美國布局，旗下連鎖品牌85度C將再擴大美國產能。公司24日公告，董事會已授權美國子公司以1,380萬美元（折合新台幣約4.5億元），取得位於美國德州歐文市的土地與建物，作為集團在美國的營運據點，藉此強化當地供應鏈與營運基礎。市場預估，隨著美食-KY持續擴大美國布局，明年85度C在美家數將突破百店，來自美國的營業額貢獻將突破百億元。

根據公告，此筆交易標的包含約4.495公頃土地及58,280平方呎建物，交易對象為1900 Hurd Partners, LP。公司表示，該基地將作為營運所需，配合85度C在美展店進度，提供穩定供應與生產支持。

85度C目前在美國已設有四座中央廚房，其中一座位於南加州爾灣市，另在北加州與德州各有兩座規模較小的據點。同時，公司於去年底已授權美國子公司斥資800萬美元，購置位於紐澤西州的土地與建物，建置首座東岸中央廚房，預計將於今年下半年正式投產，進一步完善全美供應鏈布局。

據悉，此次規劃中的美國第五座中央廚房，亦為德州地區的第二座基地，因場地面積充足，將同步整合中央廚房與倉儲物流功能，成為85度C布局美國中西部市場、推進展店計畫的重要據點。

美食-KY今年以來延續年初進軍東岸紐約、紐澤西市場的動能，6月底開出第一間伊利諾州門市，正式宣告營運版圖擴展至美國中西部；展望下半年，美國市場目標開出超過五間全新門市，明年美國店數則可望突破100間的門檻，持續貢獻美食-KY營收成長動能。今年上半年合計，美國市場貢獻的合併營收占比達47%，穩居美食-KY最大市場。

隨著美食-KY持續加碼美國市場投資並加快展店腳步，今年預計在當地新開超過10家門市，預估年底85度C在美店數將突破89家。展望2026年，集團預計將維持雙位數展店動能，進一步擴大通路版圖。以85度C去年在美國地區營收已達80億元，隨著展店擴大與供應鏈升級，若以逐年雙位數成長推估，明年美國區營收規模有望正式突破百億元大關，成為集團營運成長的核心引擎。

美國 85度C

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