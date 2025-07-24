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大倉久和中秋獻禮「廣式、和式月餅」上市 即日起開放預購

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
大倉久和大飯店2025年中秋月餅「錦月雅韻」- 奶黃流心、豆沙蛋黃與客家擂茶。圖／大倉久和提供
大倉久和大飯店2025年中秋月餅「錦月雅韻」- 奶黃流心、豆沙蛋黃與客家擂茶。圖／大倉久和提供

為迎接一年一度的中秋佳節，大倉久和大飯店The Nine烘焙坊精心推出廣式「錦月雅韻」與日式「綺影月映」2款中秋禮盒，做為饋贈親友、全家團圓共賞明月的最佳選擇。即日起至10月6日開放預購，售完為止；於9月5日前預購上述任一款禮盒並完成付款，即可享85折早鳥優惠。

大倉久和大飯店中秋禮盒由The Nine烘焙坊匠心製作，分別呈現東方典雅的「錦月雅韻」與和風詩意的「綺影月映」2款月餅禮盒，其中錦月雅韻外盒以象徵團圓與吉祥的八角造型，深藍底色映襯秋月皓光，融合古典窗花鏤空設計與現代美學，拉抽式設計開盒後，2隻玉兔剪影躍然前來，藏有節慶驚喜與祝福。

「錦月雅韻」禮盒內含9入廣式小月餅，包括豆沙奶黃流心、豆沙蛋黃與客家擂茶創新口味，每款口味各3入，售價1,580元。廣式經典的奶黃流心鹹香濃郁、流心柔滑馥郁，甜鹹交織餅皮油潤細緻、口感醇厚的豆沙蛋黃，更是歷久彌新的廣式月餅代表作。

今年主廚更特別推出創新口味的客家擂茶月餅，茶葉、芝麻與花生堆疊出的香氣巧妙融合Q彈白玉餡，一口咬下，濃郁茶香中交織堅果香，層次豐富，為廣式月餅注入嶄新風貌。

有於別於台式與廣式傳統月餅的口感，「綺影月映」月餅禮盒則是以和果子的柔美淡雅為主軸，將日式桃山餅皮融入果香口味，讓視覺與味覺充滿和式的細膩與雅緻；禮盒內含4入桃山月餅，分別為白雪乳酪（黑糖Q心）與百香金柚各2入，每盒售價750元。

白雪乳酪以柔滑乳酪內餡，搭配黑糖Q彈內心，層次豐富、香甜不膩，口感細緻如雪；百香金柚則融合百香果與金柚果粒，果香中帶著酸甜爽口的絕妙平衡，打造出兼具視覺與味覺饗宴。

禮盒外包裝設計延續日式簡約美學，以格紋紋理描繪月影光暈，配色溫潤、線條柔和，宛如靜謐月夜與雅緻的獨特意境 。

另外，今年同時備有中秋限定款蛋黃酥禮盒，內含蓮蓉蛋黃、蓮子豆沙、與蓮蓉X.O醬，三種口味各4入，售價1,100元，另有綠豆椪禮盒提供選購，數量有限，售完為止。

月餅 中秋

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