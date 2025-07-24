味全攜手國體大、味全龍 啟動「運動科學營養中心」

味全今天宣布攜手國立體育大學、中職球隊味全龍，在台北天母棒球場成立「運動科學營養中心」，並簽署三方合作協議。未來將結合運動科學研究與選手實務經驗，發展更貼近運動族群需求的營養產品，目標從專業選手推廣至一般民眾。

味全今天發出新聞稿指出，今天在天母棒球場與國立體育大學及味全龍專業球團共同舉辦「運動科學營養中心」揭牌與三方合作簽署儀式。

味全公司董事長徐文芳、國立體育大學校長邱炳坤、味全龍董事長簡倍祥等人出席儀式，並由2024年世界棒球12強賽國家隊營養師、國體大運動科學研究所所長徐藝洳擔任總顧問，成立運動營養顧問群，提供產品開發建議與實證研究支持。

味全表示，將打造連結食品營養與運動科學的創新平台，希望為台灣食品產業注入新能量。

揭牌儀式中，味全龍球員吉力吉撈．鞏冠與蔣少宏也受邀與營養團隊對談，分享個人營養策略與場上實踐經驗。徐藝洳表示，運動員對營養的理解日益深化，透過個人化調整，有助於提升體能穩定與恢復效率。

味全表示，三方合作不僅鎖定職業選手，也希望未來延伸至高運動量族群與一般消費者，藉由實務訪談、產品驗證等方式，推動運動營養產品的廣泛應用。