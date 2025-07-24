快訊

下大雨仍堅守！罷團力拼726大罷免凱道破萬人 北市警急管制景福門

北部今晚慎防豪雨！周六雨炸中南部 3颱共存後續動態曝光

蔡英文表態726罷免投票 醫嗆鬧場再點名「2大輸家」

味全攜手國體大、味全龍 啟動「運動科學營養中心」

中央社／ 台北24日電

味全今天宣布攜手國立體育大學、中職球隊味全龍，在台北天母棒球場成立「運動科學營養中心」，並簽署三方合作協議。未來將結合運動科學研究與選手實務經驗，發展更貼近運動族群需求的營養產品，目標從專業選手推廣至一般民眾。

味全今天發出新聞稿指出，今天在天母棒球場與國立體育大學及味全龍專業球團共同舉辦「運動科學營養中心」揭牌與三方合作簽署儀式。

味全公司董事長徐文芳、國立體育大學校長邱炳坤、味全龍董事長簡倍祥等人出席儀式，並由2024年世界棒球12強賽國家隊營養師、國體大運動科學研究所所長徐藝洳擔任總顧問，成立運動營養顧問群，提供產品開發建議與實證研究支持。

味全表示，將打造連結食品營養與運動科學的創新平台，希望為台灣食品產業注入新能量。

揭牌儀式中，味全龍球員吉力吉撈．鞏冠與蔣少宏也受邀與營養團隊對談，分享個人營養策略與場上實踐經驗。徐藝洳表示，運動員對營養的理解日益深化，透過個人化調整，有助於提升體能穩定與恢復效率。

味全表示，三方合作不僅鎖定職業選手，也希望未來延伸至高運動量族群與一般消費者，藉由實務訪談、產品驗證等方式，推動運動營養產品的廣泛應用。

運動 味全 董事長 世界棒球12強

相關新聞

國旅2.2億人次創高「住宿貴到回家睡」？網超酸：去超商也算

交通部觀光署公布國內旅遊人次再創新高，2024年預估突破2.2億，但旅宿業卻直喊「吃不到」。官方坦言，當日來回成主流、過夜率下滑，數據熱鬧、業者冷清。PTT網友一面倒質疑「怎麼算的？」留言區瞬間炸鍋。

傳賴總統將在美宣布買飛機 華航董座回應了

台美對等關稅議題引發外界高度關注，日前傳出賴總統今年出訪將過境美國並且要宣布新機採購。對此，中華航空（2610）董事長高...

建築大師Sir Peter Cook台中開講 激盪建築與想像對話

「Cheerful Architecture：Sir Peter Cook國際建築演講」，24日在台中市政府4樓集會堂盛...

85度C擴大美國投資！預計砸1380萬美金 蓋第五座中央廚房

美食-KY（2723）加速美國布局，旗下連鎖品牌85度C將再擴大美國產能。公司24日公告，董事會已授權美國子公司以1,3...

大倉久和中秋獻禮「廣式、和式月餅」上市 即日起開放預購

為迎接一年一度的中秋佳節，大倉久和大飯店The Nine烘焙坊精心推出廣式「錦月雅韻」與日式「綺影月映」2款中秋禮盒，做...

Alfa Safe推動建築安全滿20年 戴雲發：未來期許成為標配而不是選配

強震頻繁下，民眾逐漸重視建築安全，Alfa Safe推動「建築安全」滿20年，Alfa Safe創辦人暨建築安全履歷協會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。