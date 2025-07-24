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德淵可分解熱熔膠產線啟用 衝刺綠色材料商機

中央社／ 台北24日電

德淵企業歷經5年籌備，打造亞洲首創「生物可分解熱熔膠生產線」，以及新設立的產研設施「創新大樓」，今天於桃園廠區揭幕啟用。

德淵董事長蕭向志表示，2025年上半年核心接著劑產品的綠色材料營收比重達86%，其中創新綠色材料營收占24%，已透過全球研發與營運管理資源整合，合作開發綠色新產品及新技術逾百項。

蕭向志指出，綠色相關產品及解決方案應用於多項產業，包括減塑減碳的「GPS免塑膠纏繞膜」永續解決方案、新能源汽車產業中的車載零件用膠、易拆解熱熔膠、生物基膠黏劑、低氣味低耗用量的熱熔膠、環保型無鹵素耐燃熱熔膠等。

他說明，因應全球暖化、氣候變遷與環保趨勢的嚴峻挑戰，德淵從推動生質材料永續，到現今最熱門的淨零減碳議題，並開發環保、安全、健康的材料與解決方案。

另外，德淵2021年攜手上下游夥伴成立的GPS綠色材料策略合作平台，透過各項合作建立創新技術與策略聯盟，推動產業綠色轉型，朝聯合國永續發展目標（SDGs）邁進。

環保 營收 減碳 董事長 氣候變遷

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