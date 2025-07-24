三福生醫取得美Up Therapeutics授權 開發新型蛋白酶體抑制劑對抗癌症

三福化工（4755）旗下三福生醫公司24日宣布，與美國創新藥物研發公司Up Therapeutics簽署授權協議，取得臨床首發機制（First-in-Class）化學小分子新藥Up284在全球的開發、生產與商業化權利，聚焦於卵巢癌等實體腫瘤的治療。雙方預計於未來一年半內完成一期臨床試驗IND申請，正式啟動人體臨床試驗。

三福生醫是三福化工旗下三福生技於2025年3月分割成立之子公司，專注整合全球研發資源與人工智能(AI)創新技術，聚焦於癌症、自體免疫與眼科疾病三大疾病領域，致力開發具創新臨床機制之化學小分子新藥。

三福生醫表示，蛋白酶體抑制劑（proteasome Inhibitor）是一種專門攻擊癌細胞弱點的標靶藥物，特別是在治療多發性骨髓瘤上有顯著療效。由於這類藥物的突破性效果，併購或授權金額近百億美元，看中這類藥物的巨大潛力。傳統的蛋白酶體抑制劑主要針對蛋白酶體中的「20S」部分，而美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University)醫學院Richard Roden教授團隊首次發現蛋白酶體另一個關鍵位置「19S內的RPN13」可以成為全新的治療靶點，並於2013年將成果發表在國際頂尖醫學期刊Cancer Cell。

2016年，該團隊成立了新藥公司Up Therapeutics，並推出了全新的候選藥物Up284。這是全球首創、也是目前唯一能精準鎖定RPN13位置並阻斷蛋白酶體功能的藥物。由於採用了創新的螺環化學結構設計，Up284能有效避免傳統藥物 (如 Velcade)常見的副作用，如免疫毒性、神經毒性和抗藥性，展現出更佳的安全性與治療潛力。

根據前臨床研究成果，Up284對包括卵巢癌、三陰性乳癌、大腸癌、前列腺癌、膠質母細胞瘤及具化療抗藥性等多種癌症細胞，皆展現出廣泛且強效的細胞毒性。機轉研究顯示，Up284可誘導高分子量泛素化蛋白 (polyubiquitinated proteins)聚集，引發內質網壓力與粒線體功能障礙，最終促發腫瘤細胞的凋亡。

更值得注意的是，Up284與常用化療藥物如順鉑 (Cisplatin)能產生「協同作用」，也能活化免疫系統、幫助身體更有效地辨識和攻擊腫瘤。動物實驗進一步證實，Up284對卵巢癌等實體腫瘤有優異的抑制效果，成功突破傳統蛋白酶體抑制劑主要只能用於血液癌症的限制，展現出未來治療更多癌症的潛力。

卵巢癌是婦科癌症中死亡率最高的癌症之一，逾七成患者確診時已屬晚期。現行治療以手術與鉑類化療為主，惟復發率高且部分患者對化療具抗藥性，臨床上急需具新穎機制、可突破現有限制的新型療法。Up284所代表的創新作用機制，有望填補卵巢癌治療上的重大未滿足醫療需求。

三福生醫董事長巫信弘表示：「我們深感榮幸與Up Therapeutics合作開發Up284。這項合作不僅深化我們在癌症及重大未被滿足醫療領域的布局，更展現我們開發First-in-Class化學小分子新藥的堅定承諾。期待能儘速推進至人體臨床試驗階段，為卵巢癌等實體腫瘤患者帶來全新的治療選擇。」

Up Therapeutics創辦人暨執行長Ravi Anchoori表示：「Up284的技術根源於美國約翰霍普金斯大學醫學院的長期研究，我們對其前臨床成果充滿信心。三福生醫在新藥開發方面具備堅強的專業能力與團隊，將是推動Up284快速進入人體臨床試驗、實現其癌症治療潛力的理想合作夥伴。」

生物技術開發中心執行長李財坤指出：「生技中心在推動台灣生技產業國際化的過程中，持續扮演不可或缺的關鍵角色。透過深耕20多年的國際網絡與強大的商務開發能力，過去曾協助三福生技從日本REGiMMUNE引進創新技術。此次亦成功促成三福生醫（BioPhoenix Co.）與美國重量級生技公司Up Therapeutics, LLC達成技術授權合作，顯示生技中心不斷支持更多台灣生技公司開拓國際市場，提升台灣產業在全球市場的影響力。」