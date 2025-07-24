台中上半年房市冷！大案紛推遲進場 預售推案年減233.6億元

台中市不動產開發公會最新市調統計，台中上半年推案量累計2,547.9億元、共1萬1,188戶，相比去年同期推案量2,781.5億元、1萬2,241戶減少233.6億元，年減8.4％，業界坦言，上半年房市只有一個字：「冷！」導致建商紛紛延遲推案時程。

對於推案量減少，台中市不動產開發公會市場資訊委員會表示，從去年第4季開始，就不斷有大案推遲進場，近期受到整體景氣影響，推案再遞延的現象更加明顯，2025年推案量要衝上5,000億元，恐有難度。

尤其，今年第1季房市出現「價量雙跌」格局，顯示市場熱度進一步降溫。此次不僅是人為政策干預，美國關稅、新台幣匯率升值等外部經濟變數，也持續壓抑市場信心，讓市場形成多重壓力。

不過，下半年台中市仍有不少大案有望進場撐盤，包含高價區的七期、水湳經貿園區，其中豪宅一哥聯聚建設第三棟商辦案「聯聚中衡大廈」、樓高37層，總銷預估200億元，奪下下半年最高總銷案。

另外住宅部分，則由興富發集團位於水湳經貿園區的「當代一邸」90億元領頭。

其他包含北部建商華固建設位於14期重劃區、后庄路、敦和路，規劃26、33、40坪，共198戶的第3案「華固四季匯」，總銷預估超過50億元。 冠德建設北屯區已動工的「裕毛屋案」規劃38至60坪、共計175戶，總銷預估70億元。同時還有冠德捷運「四維國小共構商辦案」有望下半年進場。

北屯區機捷特區部分，也有「永尚謙玥」預計8月進場，規劃25至37坪住宅案，總銷約60億元、供給294戶。南台中部分，則由豐邑集團領軍，其中13期大慶段水岸宅「光与玥」、樂田段「朗境」雙建案，總銷合計逼近百億元。單元四「翫美」產品規劃3至4房，總銷43億元。

展望未來，大台中不動產開發公會理事長、雅敦建設總經理蕭成忠表示：「現在的房市情況『上有鍋蓋、下有鐵板』，短期房市仍會呈現壓力。」他舉例，現在一般家庭要叫個水電、水管工，都可能得預約排隊，一個工地有200多項工種，時間來來回回加上缺工，在成本面上要直接降下來，幾乎是不可能。

台中市建築經營協會市場資訊委員白洪章說，目前的房價走勢，在房貸緊縮與信用管制影響下，市場預期心態由漲轉跌，從過去幾次台中市府標售土地的脫標率就已經說明，而2025年利率預期將維持高檔，市場上過去3年漲多、量大的重劃區，已有屋主降價訊息，且部分開發商喊出讓利15%至20％策略，整體而言「量縮價緩跌」格局將延續到年底。