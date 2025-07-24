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推動建築安全20年 戴雲發：下個10年推動產業品質轉型

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
Alfa Safe創辦人（建築安全履歷協會理事長）戴雲發24日指出，台灣的建築制度已行之有年，法規上的規範逐步完善，但面對連年強震與氣候極端化的挑戰，不能只停留在設計圖上所設計「紙上的安全」，建築安全應該是「標配」而不是「選配」，希望持續為台灣建立更堅韌、更安全的建築環境。圖／建築安全履歷協會提供
Alfa Safe創辦人（建築安全履歷協會理事長）戴雲發24日指出，台灣的建築制度已行之有年，法規上的規範逐步完善，但面對連年強震與氣候極端化的挑戰，不能只停留在設計圖上所設計「紙上的安全」，建築安全應該是「標配」而不是「選配」，希望持續為台灣建立更堅韌、更安全的建築環境。圖／建築安全履歷協會提供

Alfa Safe創辦人（建築安全履歷協會理事長）戴雲發24日指出，台灣的建築制度已行之有年，法規上的規範逐步完善，但面對連年強震與氣候極端化的挑戰，不能只停留在設計圖上所設計「紙上的安全」，真正能守護人民的，是落實到每一根鋼筋、每一道施工流程的專業與責任。

從2005年成立團隊以來，Alfa Safe致力於改善傳統鋼筋綁紮品質無法確保的困境，至今滿20年，Alfa Safe團隊將結構設計、鋼筋加工與工地組裝進行整合，提出了台灣首套可視化、可控、可複製的耐震系統化施工解法。

除此之外，Alfa Safe團隊更致力於讓消費者買房不再只能「相信」，而是能「看見」建築安全的實現。始終專注於建築結構安全的深化改革，系統化耐震工法不僅是耐震工程技術的創新，更是「建築透明化」的具體實踐。從加工廠管理、手把手教工班綁紮鋼筋以確保施工品質到位、工地建築安全履歷紀錄及查驗，每一道程序都力求清楚、可追溯，讓居住者安心，也讓社會對建築品質有信任的依據。

戴雲發分析，像傳統建築的施工流程，從圖面設計到現場綁紮，歷經多重人為環節，品質難以掌控。戴雲發認為，與其事後補救，不如一開始就把設計、加工與施工整合起來，讓「每一道工序都有依據」，把結構安全從圖紙實踐到現場。

戴雲發表示，畢竟要蓋出安全的建築，關鍵不會是因為有用那一種的設備工法就安全了，而是每一根鋼筋、每一處綁紮、每一個施工細節都做到確實，不是只要有加入任何那一種設備或構造型式，基本綁鋼筋、灌混凝土工程就可以隨便綁、隨便灌而沒有關係的。

戴雲發說，早期推廣時，因為是新工法，幾乎沒有建商敢嘗試，他只好自己到鋼筋加工廠輔導鋼筋加工製作，及親自當鋼筋領班工頭，用點工的方式帶著工人現場組裝施工，完成國內第一棟Alfa Safe建築工法的示範建築。

推廣至此逐漸獲得建商認同，戴雲發指出，Alfa Safe也被導入多項公共與民間工程中，於2023年獲得經濟部頒發的「國家發明創作獎－發明金牌」，成為台灣建築產業史上首度由建築工法獲得此殊榮的案例。

而後更受到銀行對採用Alfa Safe工法建案提供融資優惠肯定、智慧建築獎勵及都更權利變換納入提列特殊工法費用等，戴雲發始終相信，「做對的事，值得花一輩子去努力。」經過了20年的推廣之路，一切只為步步安心。

俗話說：十年磨一劍，戴雲發笑說自己是「笨鳥慢飛」，花了兩倍時間、歷經了20年，才逐漸讓建築安全被大家看見與肯定。

他說，「建築物要用50年、100年甚至更久，不能只是做到交屋那天好看而已。」

戴雲發始終相信，一棟好房子，不該只是住得舒服，而是住得安心放心。

戴雲發指出，未來10年，希望Alfa Safe成為建築產業推動品質轉型的夥伴，讓所有人都能「看得見安全、住得更安心」。

戴雲發表示，建築安全，應該是「標配」而不是「選配」，持續為台灣建立更堅韌、更安全的建築環境，同時也希望與更多關心建築品質的夥伴攜手合作，共同推動建築安全成為台灣建築本來就該有的樣子。

Alfa Safe創辦人（建築安全履歷協會理事長）戴雲發24日指出，台灣的建築制度已行之有年，法規上的規範逐步完善，但面對連年強震與氣候極端化的挑戰，不能只停留在設計圖上所設計「紙上的安全」，建築安全應該是「標配」而不是「選配」，希望持續為台灣建立更堅韌、更安全的建築環境。圖／建築安全履歷協會提供
Alfa Safe創辦人（建築安全履歷協會理事長）戴雲發24日指出，台灣的建築制度已行之有年，法規上的規範逐步完善，但面對連年強震與氣候極端化的挑戰，不能只停留在設計圖上所設計「紙上的安全」，建築安全應該是「標配」而不是「選配」，希望持續為台灣建立更堅韌、更安全的建築環境。圖／建築安全履歷協會提供

建商 都更 建築物 經濟部 智慧建築

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