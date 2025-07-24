宇峻參加漫博展 下半年營運樂觀

遊戲研發商宇峻（3546）日前通過配發現金股利4.1元及股票股利1元，24日進行除權息交易，參考價為92.2元，股價開盤走高後震盪，力圖緩步向上填息，預計8月28日發放現金股利。

宇峻董事長劉信今日也特別率隊參加漫畫博覽會，他指出，公司目前開發中遊戲約有6至7款，今年會推出遊戲總計約5款；其中，下半年部分，第3季推出《東方幻想ECLIPSE》，第4季推出FINAL FANTASY XIV（FFXIV）繁體中文PC版，預估單季營運會登全年高峰。

宇峻今年在漫畫博覽會中，特別打造「博麗神社」沉浸式主題展區，同時《東方幻想ECLIPSE》獲選為「2025年動漫遊戲祭」精選作品，在漫畫博覽會展期期間登上App Store特設推薦區，成為本屆活動中備受矚目的手機遊戲之一。

作為《東方Project》官方認可的二次創作作品，遊戲融合彈幕射擊與角色養成要素，自曝光以來即受到東方系列粉絲高度關注，並展現出其在ACG領域的潛在影響力與發展話題。

法人表示，隨著時序進入暑假旺季，宇峻將陸續推出重磅級大作上市，全年營收及獲利可望攀高峰，業績表現值得期待。