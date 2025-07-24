竹科於2025亞洲生技展秀創新聚落新動能

2025亞洲生技大展24日起一連三天在臺北南港展覽館1館登場，新竹科學園區管理局以「AI+生醫聚落 創新局」為主軸，會同11家竹科廠商及中科、南科聯合設立「科學園區主題館」，持續推動北中南生醫廊帶發展與技術整合，展現臺灣生醫產業創新聚落實力。

開展首日，行政院卓榮泰院長、國科會吳誠文主委及竹科管理局胡世民局長特別蒞臨展區，為參展廠商加油打氣，期許透過展覽促進海內外技術交流與合作，拓展國際市場鏈結與商機。今年竹科參展的廠商技術涵蓋細胞治療、再生醫學、智慧醫療等多元領域，展出亮點包括：

元健大和：遠距聽力測試服務，提升偏鄉地區聽力照護可及性。

博唯弘展生技：單劑液型溫感噴霧式防沾黏水凝膠，用於術後沾黏預防。

全崴科技：異體纖維母細胞製劑、無血清上皮細胞培養基、親水凝膠與外泌體等再生醫療產品。

台基盟生技：高通量定序與基因檢測服務，支持精準醫療應用。

普生（4117）：CTC循環腫瘤細胞監測服務，有效掌握治療時機與效果。

國璽幹細胞：幹細胞新藥開發，推動再生醫療臨床應用。

豐康微流體：早期腎損傷快速檢測系統與AI智慧化細胞分選與培養分析系統。

百進生技：TotalSeq™抗體試劑結合定序技術，支援單細胞與免疫研究。

綠品生技：開發桑黃保健產品，結合天然成分與科學驗證。

藥華醫藥（6446）：以聚乙二醇化平台延長蛋白質藥物半衰期，提升療效。

譜鉅科技：微型近紅外光譜儀，應用於快速樣本檢測。