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沈國榮辭任和大董事長 接任人選於8月董事會改選後確定

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
和大董事長沈國榮。圖／中央社
和大董事長沈國榮。圖／中央社

和大（1536）工業董事長沈國榮24日辭任董事長職務，公司表示，集團事業規模擴大，作整體人事考量。至於和大董事長接任人選，將在8月董事會改選後確定。

沈國榮之女沈千慈在2020年接任和大執行長之後，二代接班傳承已有明顯的規劃。除了最早的採購與業務研發，近期以來包括和大與美國電動車廠的業務合作、新廠的建置等等，都由沈千慈主導，面對關稅與客戶之間的協調，更見到沈千慈的歷練與能力，一般預期，如無意外，董事會將推舉沈千慈接任和大董事長。

和大集團近期事業擴增速度相當快，這也是沈國榮辭任和大董事長的關鍵因素，除了外界看好由沈千慈接任和大董事長之外，和大集團在既有的設備與原有的技術中尋求升級與轉型，認為封測相關的檢測分選設備，將是沈國榮下一步投入更多心力的事業。

沈國榮認為運用和大的機電整合、高鋒的組裝能力以及聚大的自動化整合能力，並切合台灣半導體產業的發展，新公司和大占四成，高鋒四成，其餘為技術團隊。由於封測廠前十大有九家在台灣，和大已取得前五大封測廠支持，在和大機器推出後進行測試，若沒有問題即可使用，有問題提出意見，進行調整，在封測大廠的支持下，可望加速和大芯的設備發展，預計9月參加半導體展，初估爆發期將會在後年。

另外和大3月底入主達佛羅，取代創始股東張家，成為持股過半的股東。達佛羅有技術，和大集團有通路，兩家整合會有綜效。繼達佛羅後，6月和大再吃下老牌複合材料廠邦泰，集團已有10家企業，其中5家為上市公司。下一步，沈國榮要做的是，透過換股，成立控股公司，集團可統一採購、研發團隊、業務通路，發揮更大的綜效。

和大 股東 董事長 上市公司

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