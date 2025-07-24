世紀首度參加亞洲生技大展 強攻機能保健品與精準營養市場

看準健康保健需求快速升溫，世紀*（5314）攜旗下保健品牌「朝和生醫」首度參加「2025 BIO Asia亞洲生技大展」，展出以獨家專利技術EOB686打造的機能型營養品「雪之肌泌」與「維股泌」，體現在功能性營養保健、研發轉型與智慧健康版圖拓展上的布局。

董事長張祐銘表示：「疫情後全民健康意識抬頭，消費者對『有功能、有科學依據』的保健產品接受度明顯攀升，世紀*投入的獨家專利EOB686『吃的外泌體』技術已成功應用於多款明星保健產品系列中，不僅擁有活性穩定萃取與高吸收率的優勢，也為切入高門檻的機能型保健品與精準營養市場建立明確品牌力與競爭力。」

世紀*表示，這次參與生技展不僅是為了擴大產品曝光與產業對話，更意在透過技術成果展示，進一步強化與國內外通路、OEM夥伴及策略合作單位的交流機會，為下一階段的市場推進奠定基礎。

董事長張祐銘表示，「隨著健康意識抬頭，消費者選擇保健品已不再只是品牌導向，而是回歸產品力本身。」期待藉由展會現場產、官、學高人氣，拉高技術門檻產品在功能性保健品市場中的差異化地位、高質量品牌定位、擴增通路模式。

展望下半年，世紀*維持審慎樂觀看法，將推進「科技驅動 × 全齡照護」雙軸策略，強化AI與生技交匯下的產品創新與服務深化，面對全球健康意識抬頭與精準營養需求升溫，也將持續投入外泌體、微分子與智慧健康數據等關鍵技術的應用，並深化跨世代健康產品線的整體布局，加速擴展功能保健產品線，包含針對兒童專注力、視力保健，及寵物營養市場的產品也已進入開發階段。