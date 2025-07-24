快訊

1億8千萬搞定！沈慶京辦保停押 準備戴電子腳環重獲自由

泰柬交火跑第一？傳柬埔寨前總理洪森離開金邊 搭專機飛往大陸

和大二代接班！沈國榮辭任董事長 轉任總裁推動控股轉型

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
和大完成二代接班！沈國榮宣布辭任董事長，轉任集團總裁全力推動控股轉型。記者宋健生／攝影
和大完成二代接班！沈國榮宣布辭任董事長，轉任集團總裁全力推動控股轉型。記者宋健生／攝影

和大（1536）集團朝控股化轉型又邁進一大步，和大24日公告董事長沈國榮辭任董事長，轉任集團總裁，震撼業界。沈國榮表示，和大董事長將由擔任執行長的女兒沈千慈升任，相關人事案預訂8月7日召開董事會討論通過後定案。

這也是近幾年繼上銀集團、協易機械、健椿工業、程泰集團之後，國內機械業又一家完成二代接班的大廠；而沈國榮在國內政商界輩份極高，決定交棒，備受矚目。事實上，包括東台集團、大詠城、台中精機等企業，也都陸續啟動二代接班布局

「我今年已經76歲，該是交棒給第二代的時候了！」沈國榮指出，和大集團近幾年陸續透過併購與交叉持股方式，完成汽車產業各相關零組件的布局，同時切入複合材料及半導體封裝設備，未來朝控股化轉型，有利於集團資源發揮最大功能。

據了解，沈國榮辭任和大董事長後，將保留董事席位；另外仍擔任最新入主的複材大廠邦泰，以及輪胎大廠華豐、醫療保健品「維骨力」經銷商慕康生醫董事長。而沈千慈除了是和大董事長之外，也擔任旗下和大芯董事長。

目前，和大集團關係企業與交叉持股的公司合計已達10家，其中與汽車產業相關的有九家，包括和大(傳動系統)、聚大(齒輪機、傳動軸生產及檢驗設備)、華豐(輪胎)、健信(輪圈)、瑞利(汽車鈑金)。

以及高鋒(汽車配零件加工設備)、達佛羅(汽車高階零組件加工設備)、和大芯(晶片封裝檢測設備)、邦泰(汽車車體、保險桿、車燈等複合材料)。

沈國榮表示，隨著集團在汽車產業的拼圖逐步完成，和大將積極推動各家企業的資源整合與股權轉換，預計二年內成立和大國際控股集團，屆時營業額合計將超過200億元，成為國內最大的汽車產業控股集團。

布局 和大 董事長

延伸閱讀

新北今辦社宅展 視為城市低碳轉型關鍵

機械業隱形冠軍 協鴻工業啟動雙軸轉型

大潤發嘉義店月底走入歷史 轉型大全聯今明換招牌照常營業

機械公會理事長莊大立解析若關稅高於15% 產業剉咧等

相關新聞

國旅2.2億人次創高「住宿貴到回家睡」？網超酸：去超商也算

交通部觀光署公布國內旅遊人次再創新高，2024年預估突破2.2億，但旅宿業卻直喊「吃不到」。官方坦言，當日來回成主流、過夜率下滑，數據熱鬧、業者冷清。PTT網友一面倒質疑「怎麼算的？」留言區瞬間炸鍋。

傳賴總統將在美宣布買飛機 華航董座回應了

台美對等關稅議題引發外界高度關注，日前傳出賴總統今年出訪將過境美國並且要宣布新機採購。對此，中華航空（2610）董事長高...

和大二代接班！沈國榮辭任董事長 轉任總裁推動控股轉型

和大（1536）集團朝控股化轉型又邁進一大步，和大24日公告董事長沈國榮辭任董事長，轉任集團總裁，震撼業界。沈國榮表示，...

華航9度助攻公益籃球營 點燃飛翔熱情

華航（2610）24日於桃園舉辦第9屆公益籃球營，由資深副總經理陳奕傑親自領軍，攜手桃園璞園領航猿三位人氣球星擔任一日教...

華航9度助攻 舉辦「公益籃球營」點燃飛翔熱情

中華航空（2610）24日於桃園舉辦第9屆公益籃球營，由資深副總經理陳奕傑親自領軍，攜手桃園璞園領航猿三位人氣球星擔任一...

陽明新世代船舶布建計畫 向日本造船、今治造船訂購3艘8000 TEU級全貨櫃船

陽明海運（2609）執行新世代船舶布建計畫，依2025年7月17日第404次董事會決議，向日本造船株式會社及今治造船株式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。