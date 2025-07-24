和大二代接班！沈國榮辭任董事長 轉任總裁推動控股轉型

和大（1536）集團朝控股化轉型又邁進一大步，和大24日公告董事長沈國榮辭任董事長，轉任集團總裁，震撼業界。沈國榮表示，和大董事長將由擔任執行長的女兒沈千慈升任，相關人事案預訂8月7日召開董事會討論通過後定案。

這也是近幾年繼上銀集團、協易機械、健椿工業、程泰集團之後，國內機械業又一家完成二代接班的大廠；而沈國榮在國內政商界輩份極高，決定交棒，備受矚目。事實上，包括東台集團、大詠城、台中精機等企業，也都陸續啟動二代接班布局。

「我今年已經76歲，該是交棒給第二代的時候了！」沈國榮指出，和大集團近幾年陸續透過併購與交叉持股方式，完成汽車產業各相關零組件的布局，同時切入複合材料及半導體封裝設備，未來朝控股化轉型，有利於集團資源發揮最大功能。

據了解，沈國榮辭任和大董事長後，將保留董事席位；另外仍擔任最新入主的複材大廠邦泰，以及輪胎大廠華豐、醫療保健品「維骨力」經銷商慕康生醫董事長。而沈千慈除了是和大董事長之外，也擔任旗下和大芯董事長。

目前，和大集團關係企業與交叉持股的公司合計已達10家，其中與汽車產業相關的有九家，包括和大(傳動系統)、聚大(齒輪機、傳動軸生產及檢驗設備)、華豐(輪胎)、健信(輪圈)、瑞利(汽車鈑金)。

以及高鋒(汽車配零件加工設備)、達佛羅(汽車高階零組件加工設備)、和大芯(晶片封裝檢測設備)、邦泰(汽車車體、保險桿、車燈等複合材料)。

沈國榮表示，隨著集團在汽車產業的拼圖逐步完成，和大將積極推動各家企業的資源整合與股權轉換，預計二年內成立和大國際控股集團，屆時營業額合計將超過200億元，成為國內最大的汽車產業控股集團。